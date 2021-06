En gobierno aspiramos a la modernidad: AMLO

Escucha la nota:



Tras una larga supervisión que retrasó el acto oficial en el camino de Llano Crucero, Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, por más de una hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en su gobierno “aspiramos a la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos”, el Jefe del Ejecutivo federal subrayó que “no podría concebirse el que se tenga una supercarretera costosa —no hablo de gasto hablo de inversión— y que en los pueblos haya brechas y caminos de terracería; hay que distribuir con equidad y justicia y vamos avanzando”.

“Esta carretera está a cargo de la empresa ideal, aquí estuve hace relativamente poco, firmando un acuerdo con el ingeniero Carlos Slim para trabajar en esta supercarretera y están cumpliendo los directivos y los encargados de esta obra Está cumpliendo la empresa”, enfatizó el primer mandatario mexicano.

Supervisión de obra de autopista Mitla-Tehuantepec, desde Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca. https://t.co/XU8GbwTm38 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 13, 2021

“Por eso habló de la suma de voluntades, más cuando se trata de actores mexicanos… No es por presumir pero México es ejemplo a seguir en el mundo en esta manera de gobernar con el pueblo, con honestidad, con austeridad, con eficiencia, con democracia, garantizando el derecho a disentir, la pluralidad. Todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y de todos, desde la gente más humilde, pobre, hasta Los profesionales integrantes de las clases medias y también los empresarios y aquí está el ejemplo de cómo estamos sumando esfuerzos y voluntades todos”, agregó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Por eso habló de la suma de voluntades, más cuando se trata de actores mexicanos; desde luego no queremos cerrar nuestro país, eso ya no funciona en un mundo globalizado, pero tenemos siempre que pensar en lo nuestro, pensar en las empresas de México” subrayó.

AMLO destaca fortalecer a México

Mentira de que el nacionalismo, la defensa de la soberanía, son conceptos anacrónicos. esa es una tontera, un disparate de la política neoliberal.

“Nosotros tenemos que fortalecer a nuestro país es un mundo repito globalizado. Todos los países defienden sus actividades estratégicas, se protegen al mismo tiempo que actúan con respeto al comercio y a las relaciones internacionales, remarcó López Obrador.

Reclaman a López Obrador

—“El tren pacífico no nos paga señor, no nos están pagando”, le gritó al Jefe de la nación mexicana el integrante de una consultoría ambiental que no han recibido sus pagos desde hace 9 meses.

—“Ahora te vamos a atender espéranos, ahora te atendemos con mucho gusto”, le respondió para concluir que está muy satisfecho de estar en Oaxaca supervisando el avance de la carretera que unirá “Mitla, que fue uno de los centros de poder político y religioso de los zapotecas y, por el otro lado, Tehuantepec, una ciudad neurálgica del istmo que se ubica justamente en el área que comunica a los puertos de Coatzacoalcos, en el golfo de México, y Salina Cruz, en la costa del Pacífico”, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, Díaz Leal.