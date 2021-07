En el INE no hay temor a una reforma electoral: Córdova

El INE no solo ha demostrado su capacidad de organizar elecciones con profesionalismo, sino que su autonomía ha respondido con seriedad, dijo Lorenzo Córdova.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que al interior de la institución no existe temor ante una eventual reforma que pudiera impulsar Morena.

En conferencia de prensa que se realizó en Mérida, Yucatán; el funcionario insistió que en estos momentos no es indispensable una reforma en materia electoral y destacó que el proceso electoral del 2024 se puede llevar a cabo con las normas que existen actualmente, las cuales permitieron que los comicios de este año fueron los mejores organizados en la historia del país.

Una mala reforma implicaría un retroceso de más de 100 años

“Cuando uno le cumplió a la ciudadanía y ahí están los resultados y el aprecio al trabajo de esta institución, uno no puede tener más que buen sabor de boca, el buen sabor de boca que deja el deber cumplido, cero temor y cero inquietud. Nosotros no nos debemos a los actores políticos, a ninguno, no nos debemos a los partidos, en eso consiste la autonomía y la independencia y esa la ejercemos todos los días en todas las decisiones, mientras sigamos haciendo eso, nadie en el INE tiene temor y mucho menos inquietudes”.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas advirtió que una reforma que implique la destrucción de la experiencia acumulada y la desaparición de los diputados plurinominales, implicaría un retroceso de más de 100 años.

Ninguna reforma debe implicar la destrucción de la experiencia acumulada

“Ninguna reforma que implique la destrucción de la experiencia acumulada, un retroceso en los avances democráticos que se han cristalizado en el INE, sería una reforma pertinente, por lo demás creo que hay muchas cosas que se pueden discutir y algunas que merecen reformarse. Sería un retroceso democrático de 104 años, nos colocaría en una condición en la que, en números de hoy, un 38 por ciento de los electores podría definir el cien por ciento de la representación nacional”.

Asimismo, el consejero sostuvo que el INE no solo ha demostrado su capacidad de organizar elecciones con profesionalismo, sino que su autonomía ha respondido con seriedad y altura política a su responsabilidad dentro del Estado mexicano.