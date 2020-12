En el apoyo a los pobres no debe haber diferencias partidistas: AMLO

El Mandatario señaló que su estrategia de Gobierno demuestra que no se requiere aumentar impuestos y tampoco se requiere endeudar al país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no puede haber diferencias partidistas si se acuerda que primero son los que menos tienen, los más pobres.

Tras supervisar las obras de la Presa Picachos en Mazatlán, el mandatario destacó la suma de esfuerzos entre ambos gobiernos y dejó en claro que no tiene pleitos con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

“Estamos sumando voluntades, sumando recursos. Cuando se trabaja de manera conjunta gobiernos municipales, gobierno del Estado y el gobierno federal se avanza más”, dijo.

“En el caso nuestro, el único distintivo es que se le dé preferencia a la gente humilde, a la gente pobre y yo creo que en eso podemos también coincidir todos, y no pueden haber diferencias partidistas si llegamos al acuerdo de que hay que darle más al que tiene menos porque esa es la justicia no puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más a quien más lo necesita”, indicó.

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, agregó que se puede militar en partidos distintos “pero si ya tenemos una función como gobernantes tenemos que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos”.

Recodó que su gobierno ha sentado las bases para la transformación y hay “cero corrupción, cero impunidad y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. Esta fórmula también demuestra que no se requiere aumentar impuestos, no hace falta, tampoco se requiere endeudar al país ahora con la pandemia a pesar de la crisis decidimos no contratar deuda adicional como lo hicieron otros países”.

En ese contexto, se comprometió a construir la infraestructura paralela, como los canales para el distrito de riego, con el objetivo de detonar las actividades agrícolas en el sur del estado.

Informó que este año había destinados 600 millones de pesos para la construcción de canales, pero por falta de acuerdos, no se pudieron invertir.