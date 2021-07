En duda, aprobación del periodo extraordinario en el Congreso: PAN

No hay consenso sobre la agenda de temas a plantear como materia del periodo extraordinario, señala el vicecoordinador panista, Jorge Romero.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados advirtió que no hay consenso todavía entre las fracciones parlamentarias, para aprobar un periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro, para tratar los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, y otros asuntos.

Los diputados federales tienen pendiente ratificar el nombramiento del nuevo titular en la Secretaría de Hacienda (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

La mayoría en el recinto, insiste en incluir en el orden del día un pronunciamiento alusivo al fuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sujeto a proceso de desafuero a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual se encuentra en suspenso, debido a un recurso judicial de protección promovido por el señalado.

Ese tema, apuntó el vicecoordinador panista, Jorge Romero, es uno de los que está atorando el aval a la sesión extraordinaria.

Manifestó que sus compañeros panistas integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, no ven ánimo de ajustar los temas que destraben la convocatoria.

“Por decirlo así, que la mezcla entre temas, que potencialmente pudieran ser los que compusieran el orden del día de un extraordinario es lo que está trabando el que haya un extraordinario. Es decir, que un partido está a favor de uno de los puntos, pero en contra de otro y así igual, cambiando los temas, el otro grupo parlamentario y que no se siente un ánimo de consenso”, refirió el legislador, en entrevista telefónica.

Indicó que en la dirigencia de su partido, también priva la percepción de que no hay condiciones para ir trabajos extraordinarios como se tenía previsto, para este jueves 29 y 30 de julio.

Mayo, el mes más prudente y viable para aprobar desafueros

El congresista, quien se perfila para ser designado por la dirigencia de su partido como el coordinador en la siguiente Legislatura, manifestó que en el mes de mayo pasado, era más prudente y viable llevar a cabo sesión en el recinto, para aprobar los desafueros pendientes.

Sin embargo, a sólo un mes de que arranque la nueva Legislatura, en medio del cierre del proceso electoral y con la pandemia por coronavirus en tercera ola, no tiene caso citar a los legisladores.

Manifestó que si pasa un mes más y no se aprueban las declaratorias de procedencia contra el diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo; y el diputado separado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Saúl Huerta; incluso si no se ratifica en estos momentos el nombramiento del titular de la Secretaría de Hacienda, no se deja “descubierto” ningún frente.