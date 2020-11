En caso Videgaray no debe haber venganza o persecución: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe dar curso a todas las denuncias que haya, pero no tiene que haber persecución o venganzas, y no caer en juicios sumarios, al referirse al caso del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El mandatario se pronunció a favor de que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, y si no son responsables.

“Que se le dé curso a todas las denuncias, y que no se fabriquen delitos que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la lay sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables”, indició.

El presidente reiteró que cuenta con información en torno a que un juez sí regresó a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud para que mejorara y reforzara la averiguación.

Esto a pesar de que la dependencia aseguró ayer que no había recibido el rechazo de orden de aprehensión en contra de Videgaray.