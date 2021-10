En caso Robles, 'no hay ninguna venganza' de parte del Ejecutivo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el caso de Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “es una decisión del poder Judicial, de los jueces, de ellos depende y, por lo que corresponde al Ejecutivo, no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”; sin embargo, el primer mandatario federal subrayó que “sí el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado, porque los jueces tienen que actuar con autonomía”.

Cuestionado en Palacio Nacional sobre los reclamos de la hija de Robles Berlanga, Mariana Moguel, quien pidió “piso parejo” porque “los argumentos son desproporcionados y alejados totalmente de la justicia”, luego de que el juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Ganther Alejandro Villar Ceballos, decidió mantener la media cautelar de prisión justificada impuesta a Robles Berlanga porque prevalece un alto riesgo de fuga, el Jefe del Ejecutivo mexicano enfatizó que “de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos corresponde en primera instancia la Fiscalía General de la República que es un poder autónomo, y luego el poder Judicial, los jueces pertenecen al poder judicial”.

Incluso, al recordar el proceso de desafuero que enfrentó, López Obrador remarcó que “es lo que tiene que hacer todo el que es víctima de una injusticia” es “luchar y no permitirlo y denunciar y no rendirse”.