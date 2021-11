En 2024 se apoyará a quien gane la encuesta: AMLO

Hacia las presidenciales del 2024, quien gane la encuesta para definir al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tendrá el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, enfatizó el propio titular del gobierno federal desde las instalaciones de la Brigada de Policía Militar en Cancún, Quintana Roo, donde este miércoles se realizó la reunión federal de Seguridad.

“De una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para la nacional, cuando se decida quién será el candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar. ¡Claro!, sólo con mi voto porque no puedo utilizar como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido, pero como ciudadano si me dicen que ‘a quién va a apoyar de su movimiento’, a quien gane la encuesta”, aclaró el presidente de México.

Así será en Quintana Roo, agregó el Jefe del Ejecutivo Federal cuestionado sobre las disputas para elegir al candidato de Morena a la gubernatura del estado para la elección del próximo año; “sí a mi me tocará participar, yo diría voy a estar con quien gane la encuesta”, subrayó.

—“¿Hay alguna oferta? ¿Han platicado el gobernador del estado de usted acerca de sí va a irse a trabajar al gobierno federal?, se le inquiere.

—“Estoy muy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín y terminando su mandato, vamos a hablar con él para convencerlo de que nos sigue ayudando y sí él lo decides, porque es voluntario, lo veremos en su momento”, apuntó el mandatario mexicano.

Finalmente, López Obrador desacreditó posibles campañas en contra de candidatos; “yo le recomendaría a quienes promueven guerra sucias pues que no lo hagan porque no les rinde. Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia no les ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral. El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería pues no es gente buena para el servicio público además la gente lo sabe y no hay que menospreciar al pueblo, el pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes”, concluyó.