En 2022, estados y municipios recibirán unos 100 mil mdp adicionales: SHCP

Desde Palacio Nacional, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, remarcó que en el 2022 “tenemos un gasto federalizado propuesto en el proyecto del presupuesto de egresos que próximamente será votado, de 2 billones 108 mil millones de pesos… representa un crecimiento respecto a 2021 de 4.7 por ciento… las entidades estarán recibiendo 100 mil millones de pesos adicionales” respecto al 2021… “las participaciones federales representan casi la mitad de los recursos ascienden a un billón 19 mil millones con un crecimiento real de 6.7% y son de libre disposición, las entidades federativas pueden destinarlo a lo que consideren más importante”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que “la buena noticia es que van a aumentar las participaciones, van a llegar más recursos a los estados y municipios” y enfatizó que “nadie se llame a engaños” porque los recursos federales a estados y municipios se han entregado sin retrasos “de manera puntual”, en cumplimiento con una ley aprobada en 2007 y 2013 que no ha sido modificada en el actual gobierno.

El titular del gobierno federal llamó a estados y municipios a que aumenten su ingresos propios a través de cobros efectivos, por ejemplo, “del predial”, sin exclusiones de familiares o aliados de campañas, además les exhortó a eliminar gastos superfluos y erradicar la corrupción.

“Son pocos los estados que no tienen problemas económicos porque abusaron los anteriores gobernantes y vienen arrastrando deudas de tiempo atrás, nosotros nos hemos comprometido a ayudar para que no dejen de pagar las nóminas… estamos adelantando fondos para que puedan pagar sus nóminas y puedan cerrar el año sin problema por los trabajadores, cuidando también que el dinero que se les adelanta se utilice para nómina… vamos a seguir apoyando y donde haya mal versación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas correspondientes, si hay malos manejos… que (los nuevos gobiernos en estados y municipios) no se conviertan en encubridores, se presenta a la Fiscalía del Estado, a donde corresponda la denuncia y corresponde a las autoridades si actúan o no actúan y también que no haya venganzas, que no se inventen delitos”, finalizó el presidente de la República.