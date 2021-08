Empresas repartidoras de gas anuncian su apoyo a la 4T

Escucha la nota:



Integrantes de la asociación Unicargas, que agrupa a empresas comisionistas repartidoras de gas LP, manifestaron su apoyo al gobierno federal por imponer un tope al precio del hidrocarburo.

Además, pusieron a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador 100 estaciones de carburación para operar el proyecto de Gas Bienestar.

Enrique Medrano, integrante de dicha agrupación, sostuvo que hay desesperación en el gremio por la reducción de la comisión por el reparto.

Aclaró que la petición al gobierno de México es que puedan ser beneficiarios directos de Pemex para el reparto de gas LP, y no por el oligopolio de cuatro o cinco empresas que anteriormente imponían, de común acuerdo, el precio del gas.

Quieren ser parte de ‘Gas Bienestar’

“Queremos ser parte de la infraestructura de ‘gas bienestar’, queremos el apoyo del gobierno, pero eso nos está obligando a ir hacia el gobierno para pedirle con todo respeto que nos ayude, para que podamos ser proveedores directamente de Pemex”, explicó.

“No estamos peleados con las empresas, nosotros por nuestra parte no tenemos nada en contra de las empresas, simplemente nos cortaron el margen comercial y ellos dicen tener sus razones y yo no he escuchado un solo pronunciamiento”, apuntó.

Distribuidores de gas LP ponen a disposición su infraestructura

Otro de los empresarios de mayor tiempo en la distribución de gas LP en pipas y camiones de cilindros es Enrique Puebla, quien anunció que la infraestructura que desarrollaron por años está a disposición del gobierno de López Obrador.

“Nosotros les vamos a ayudar a que formen su estructura, aquí hacemos el compromiso público de poner a disposición de la 4T, 100 estaciones de carburación, que nos las pinten, las pintamos, a ver cómo le hacemos”, dijo.

“Estaciones de carburación reguladas, con impuestos, con personal capacitado, con personal con seguro, con todo lo que nos pidan, se las ponernos a disposición de la 4T porque queremos que ese proyecto tenga éxito”, destacó.

Los integrantes de Unicargas pidieron al Gobierno Federal piso parejo y que combata con todo rigor a las estaciones de distribución y venta de gas LP producto del huachicol.

Afirmaron que, si bien las comisiones que reciben son de 4 centavos por litro vendido, esto es más que insuficiente, pero las pseudo empresas que ofertan gas robado representan otro enorme y gran obstáculo a la labor de los formalmente establecidos.

Sin embargo, recibieron la promesa de Ricardo Sheffield que en breve habrá operativos con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, contra esas empresas que ofertan el hidrocarburo robado o de dudosa procedencia.