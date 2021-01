Empresa a cargo de Dos Bocas no tiene estructura ni personal: Pemex

Escucha la nota:



La empresa filial de Pemex Transformación “PTI-Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V, encargada de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, en Tabasco, no tiene estructura organizacional, ya que no cuenta con personal, respondió la empresa petrolera.

Ello, en atención a una solicitud de información planteada desde noviembre de 2020, por la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Soraya Pérez.

En redes sociales, la congresista advirtió que “nadie sabe qué pasa en Dos Bocas”, y mostró la serie de respuestas que obtuvo al solicitar datos al respecto, a través de la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En medio del debate sobre la intención expresa del Presidente de la República, de eliminar organismos autónomos y reguladores, transfiriendo sus facultades a secretarías de Estado, la legisladora dio a conocer las evasivas que Pemex, la Función Pública, Hacienda y la Secretaría de Energía, le dieron, al ser consultadas sobre la construcción de una de las megaobras de infraestructura del Ejecutivo Federal.

“Y siguen preguntándose ¿para qué sirve el @INAImexico? y ¿por qué lo quieren desmantelar? Recibí respuesta de que la empresa encargada de la Refinería #DosBocas no cuenta con estructura organizacional ¡NI SIQUIERA TIENE PERSONAL! y sus contratos han sido RESERVADOS Abro hilo”, escribió en su cuenta en Twitter, @PerezSoraya.

“Respecto a los contratos emitidos para la construcción de la obra, la empresa filial de PTI se declaró incompetente de atender mi solicitud, remitiéndome a @PEMEX, el cual, se negó a enviarme la información. Es decir contestan sin contestar #TransparenciaColorChapopote”, abundó.

A pesar de que @rocionahle señaló que la @SENER_mx, @SFP_mx, @Hacienda_Mexico y la @ASF_Mexico vigilarían todos los contratos emitidos, estas instituciones señalaron como “inexistente” la información. Lo reitero no hay #transparencia ¡Nadie sabe que pasa en #DosBocas!”, alertó.

El pasado 1 de junio de 2020, la Sener emitió una “Nota Informativa”, sobre la firma del convenio para la fiscalización superior preventiva en la construcción de la Refinería en cuestión.

En dicha comunicación, señaló que la filial de Pemex Transformación se sometería a la revisión de la ASF de manera adelantada, con el fin asegurar que el proyecto se lleve a cabo conforme a la ley, con honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

La diputada integrante de la Comisión de Energía en San Lázaro, mostró en Twitter los oficios de respuesta, a la solicitud formulada originalmente a la empresa encargada de la construcciónLa filial de PEMEX Transformación “PTI-Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V” redirigió los cuestionamientos a PEMEX, instancia que declaro “no competencia para atender la solicitud” de información.

La legisladora pidió saber cómo está integrada la compañía filial referida; quiénes son los socios privados que la integran; qué cantidad de los 45 mil 50 millones de pesos contemplados en los Programas Transversales de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), serían transferidos a Pemex Transformación o a la filial encargada de Dos Bocas.

También solicitó se le enviara un reporte de las actividades financieras de la filial, desde el momento de su creación a la fecha.

Lo anterior, tras puntualizar que en mayo de 2009, en la sesión extraordinaria 942 del Consejo de Administración de PEMEX, el Órgano de Gobierno encabezado por la titular de Sener, Rocío Nahle, se aprobó la creación y capitalización de la compañía filial “PTI”.

“Se hace del conocimiento del ciudadano que la filial PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., es una empresa que no cuenta con estructura organizacional, ya que no cuenta con personal”, le dijo PEMEX.

Añadió que la filial señalada no tiene socios privados, pero cuenta con dos socios accionarios: “empresa filial indirecta 100 por ciento propiedad de Pemex Transformación Industrial, y MGI Midstream, S. de R.L. de C. V., por lo que PTI Infraestructura y Desarrollo S.A. de C.V., no cuenta con socios privados”.

La diputada Soraya Pérez también solicitó acceder a los contratos entregados hasta el momento por PTI, para la construcción de Dos Bocas.

Lo anterior, en función del convenio firmado por la Sener, la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el fin de auditar de manera anticipada la realización de la obra.

La respuesta de Pemex Transformación Industrial, fue que su filial “PTI Infraestructura y Desarrollo” se rige por el derecho privado, y aunque es la encargada del proyecto referido y cuenta con la documentación correspondiente, ésta debería ser solicitada directamente a Pemex.

Por su parte, la Secretaría de Energía (Sener) señaló, en otro oficio de contestación, que “la información solicitada por el interesado es inexistente en la Dirección General de Petrolíferos, adscrita a la Subsecretaría de Hidrocarburos”.

La dependencia a cargo de la secretaria Nahle, agregó que pese a los convenios firmados por esa misma instancia con la filial PTI y con la UIF de Hacienda, “no implica que la Secretaría de Energía se la resguardante de toda la información solicitada”.

La Función Pública respondió a las consultas de la legisladora, que “de la búsqueda pormenorizada, exhaustiva y minuciosa realizada en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta este sujeto obligado, no se localizó un documento que constituya una expresión documental de lo solicitado”.

A su vez, la Secretaría de Hacienda indicó, a través de su Unidad de Transparencia, que ahí tampoco están los contratos de la empresa filial “PTI”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) manifestó que la auditoría a PEMEX Transformación Industrial, por el Proyecto de Construcción de la Refinería de Dos Bocas, está en proceso de desarrollo.

Está en curso la recopilación y análisis de la información y documentación requerida y en su momento, a partir de que los auditores designados obtengan evidencia competente, pertinente, relevante y suficiente para sustentar los resultados de observaciones, se emitiría información.

Por el momento, agregó la ASF, la auditoría no ha concluido y no se ha podido identificar los documentos solicitados.