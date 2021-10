Emilio Lozoya captado en restaurante de lujo ‘es inmoral’, dice AMLO

Escucha la nota:



Luego de la exhibición de imágenes de Emilio Lozoya, captado en un restaurante de lujo, el presiente de México dijo que era algo inmoral.

El exdirector de Pemex, detenido en febrero del 2020 en España y extraditado a México, no ha pisado la cárcel y ahora se volvió tendencia tras la difusión de fotos.

¿Dé qué se le acusa a Emilio Lozoya?

“Creo que es legal pero inmoral, el que se den estas cosas es una imprudencia para decir lo menos, es un acto de provocación”, dijo López Obrador.

“Este señor fue director de PEMEX y está como testigo protegido, recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior”.

“Incluso desde Felipe Calderón, eso produce indignación, el que esté comiendo en un restaurante de lujo”.

Aunque legalmente lo puede hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, dijo Obrador.

“Imagínense que esta reforma que queremos ahora hacer a un lado, se aprobó con sobornos, con moches… es una gran inmoralidad”.

“Ojalá que la Fiscalía General de la República informe sobre este asunto, que todo eso se aclare y se haga justicia”, agregó el presidente de México.

Al destacar que esta a la espera de que la FGR “informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia”.

FGR debe informar sobre caso Odebrecht

Desde que se inventó eso del ‘debido proceso’ ya no se puede informar al pueblo y todo se deja en secreto, cuando son cosas de interés público, ¡no hay que ocultar nada!

“Ojalá se informe cómo va todo el proceso de investigación, qué se ha hecho del caso Odebrecht, qué se ha hecho en el caso de la planta de fertilizantes que se compró a un precio elevadísimo”.

“Parecía que no tenían llenadera y ¡parece que no tienen llenadera! porque todavía quieren regresar, nada más que ya no van a poder lograrlo, pero, ojalá y la fiscalía informe”.

Finalizó el primer mandatario mexicano sobre el proceso por la posible corrupción detrás de la gestión de Emilio Lozoya, captado en un restaurante de lujo y es señalado como presunto responsable de lavado de dinero, cohecho y fraude.