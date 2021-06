Elecciones México 2021: INE califica de exitosa la jornada electoral

Escucha la nota:



El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, informó que la jornada de elecciones México 2021 de este 6 de junio “fue exitosa”, y se logró instalar el 99.7 por ciento de las casillas que se tenían contempladas, que representan 162 mil 129 de las 162 mil 570 que se tenían programadas.

En cadena nacional, aseguró que solo 30 casillas no se pudieron instalar en todo el país y se presentaron incidentes focalizados.

“De las 162 mil 570 casillas que se tenía prevista se logró instalar el 99.73 por ciento, esto es 162 mil 129 mil fueron instaladas y operaron adecuadamente, por otra parte, solo 30 casillas no pudieron instalarse por diversas circunstancias, del resto aún no se tiene información, pero eso no significa que no hayan operado adecuadamente”.

Córdova afirmó que en punto de las 20:00 horas empezó a operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares que funcionará ininterrumpidamente por 24 horas.

“Los resultados se asentarán en las actas para certeza de toda una copia de estas quedará, debidamente firmada, en el representante de casilla de los partidos contendientes, estas cifras alimentarán el Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso federal que empezó a transmitir información a partir de las 8 de la noche hora del centro”.

El consejero presidente del INE afirmó que la sociedad mexicana volvió a refrendar su vocación democrática en las elecciones México 2021 a pesar de la pandemia por Covid-19.