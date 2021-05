Elecciones 6 de junio: respetar voluntad del pueblo, pide AMLO

El presidente de México pidió que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente, y que el pueblo de manera libre decida.

Con la llegada de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conminó a cumplir el compromiso que tienen con las autoridades y que firmó con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos para que no haya fraude electoral, ni se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato, así como recursos de procedencia ilícita.

NO a la compra votos

“Que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente, que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su consciencia, nada de acarreos, nada de ratón loco, de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia, en especial, que las elecciones transcurran en paz”, llamó a todos los mexicanos a no caer en las tentaciones.

No caer en tentación

Desde el Palacio Nacional pidió no hablar de temas político electorales y a no caer en la tentación.

“No lo hemos hecho”, afirmó el titular del Ejecutivo federal, sin embargo advirtió a partir de la medianoche del miércoles habrá muchas pasiones desbordadas y nerviosismo, por lo que se tiene que actuar con serenidad y responsabilidad.

Democracia

En conferencia de prensa matutina, hizo la petición de que no le pregunten sobre este tema ni aludir a personas ni utilizar esta plataforma para aludir a candidatos a partidos.

Consideró que si así se llega a comportar la jornada electoral del 6 de junio, en el futura la democracia será un hábito y una actividad normal, así como una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia.