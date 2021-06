Elecciones 2021: TEPJF confirma actos anticipados de campaña de candidatas de Morena

Escucha la nota:



La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que las candidatas de Morena a las gubernaturas de Querétaro, Celia Maya, y de Colima, Indira Vizcaíno Silva, cometieron actos anticipados de campaña, y ratificó la sanción económica que los tribunales locales impusieron a su partido por “la culpa in vigilando”.

En sesión virtual, los magistrados electorales explicaron que en el caso de Querétaro el PAN denunció a Celia Maya por la publicación en marzo de un video en la página de Facebook denominada “Red Política”, previo al periodo de campaña. En mayo, el Tribunal de Querétaro resolvió la existencia de la infracción e impuso multas a ambas personas, quienes impugnaron la resolución.

Los magistrados electorales consideraron que la impugnación de Celia Maya no está dirigidas a cuestionar de manera frontal las consideraciones de la autoridad local que determinó los actos anticipados de campaña, y si bien la aspirante argumentó que no existen elementos que la vinculen con la nota periodística de la red social, ella no controvirtió que el Tribunal local tuvo por acreditado dicho elemento con base en el hecho de que en la fecha de la presentación de la denuncia ya se encontraba registrada como candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena.

Incluso, explicaron que el órgano jurisdiccional local acreditó la existencia de la infracción por la mención expresa en la publicación denunciada relacionada con un propósito proselitista, tal y como se advierte del encabezado: “Celia Maya se posiciona como la segunda favorita para la gubernatura de Querétaro”, así como del título de la nota: “Celia Maya repunta en las preferencias electorales de Querétaro”.

En el caso de Indira Vizcaíno consideraron que se acreditó la infracción de actos anticipados de campaña, por la presunta difusión de un mensaje dado con motivo de su registro como candidata común de Morena y Nuevo Alianza.