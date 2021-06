Elecciones 2021: Ningún partido será mayoría, se impone la concertación: Muñoz Ledo

Escucha la nota:



El proceso electoral de este domingo 6 de junio, marca una nueva época en que ningún partido tendrá mayoría en la Cámara de Diputados y por ello, se impone la concertación para alcanzar acuerdos, planteó el expresidente de la Mesa Directiva de ese órgano parlamentario, Porfirio Muñoz Ledo.

En redes sociales, el congresista publicó una serie de reflexiones sobre los resultados del proceso electoral, en las cuales, habló de la participación ciudadana en medio de la pandemia, sobre las mayorías en el Palacio Legislativa y la necesidad de conciliar con las demás fuerzas políticas.

Información relacionada: Elecciones 2021: Diputados hacen balance electoral y alistan reacomodo de fuerzas

“Las elecciones de ayer significan un despertar de la ciudadanía que desafió la pandemia. Marcan un nuevo rumbo en la que ningún partido tendrá mayoría”, apuntó, en su cuenta en Twitter, @PMunozLedo.

Afirmó que después de este domingo, deberán terminar las “prácticas clientelares” que “disfrazan” la pobreza; aunado a que se reafirmaron los principios federalistas y municipalistas en el país.

“Se impone la concertación política y la reforma social, así como el fin de las prácticas clientelares que solo disfrazan la pobreza. Reafirman también el federalismo y el régimen municipal”, expresó.

Las elecciones de ayer significan un despertar de la ciudadanía que desafió la pandemia. Marcan un nuevo rumbo en la que ningún partido tendrá mayoría. (Hilo 1/3) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) June 7, 2021

También reconoció la labor de las autoridades electorales, que recordó, fueron atacadas y desacreditadas previo a la contienda, pero este 6 de junio, realizaron una “gran tarea”.

“Solo la victoria de los organismos autónomos que hasta hace pocos días eran vilipendiados. Felicidades al @INEMexico por su gran tarea”, remarcó.

El diputado Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, se quedó al margen del camino de la reelección, ya que el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no lo postuló con el argumento de que no realizó a tiempo los trámites necesarios y aunque el congresista acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esa instancia no falló a su favor.