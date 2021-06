Elecciones 2021: INE reconoce que podrían tener problemas para instalar casillas

Escucha la nota:



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que podrían tener conflicto para instalar algunas casillas por las elecciones 2021, en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, pero se debe a contextos sociales y no por violencia.

En entrevista con medios de comunicación, indicó que los problemas sociales del país podría generar que algunos grupos impidan instalar las casillas, pero al INE no le corresponde resolver esos problemas.

“Hay un grupo, algún grupo de casillas que son una proporción ínfima con respecto a la totalidad de casillas que se van a instalar, que no puedan instalarse, pero esas son parte de los productos y problemáticas sociales que existen en el país y que no le corresponde resolver al INE… Chiapas, en alguna zona de Chiapas, alguna zona de Oaxaca, la región de la meseta Tarasca en Michoacán y estamos con expectativas de que no ocurra algo en algunas casillas en Guerrero”.

Explicó que en caso del municipio de Aguililla, en Michoacán, van a instalar casillas, por las elecciones 2021.

“No tenemos un sólo reporte de casillas que no se vayan a instalar por cuestiones de inseguridad o cuestiones de violencia, violencia criminal, ni una sóla, pero sí hay estados en donde algunas zonas alguna conflictividad social que probablemente nos lleve a no instalar algunas cuantas casillas… El INE tiene que ser no solamente respetuosos sino además muy cauteloso, porque hacer elecciones no puede ser un pretexto para que se provoque un tipo de violencia social, le corresponde a otras autoridades resolver estos temas y si no lo han hecho el INE no va a provocar un problema instalando a fuerza casillas en donde no se puede”.

Hasta este viernes, el INE tiene un avance de 94 por en la distribución de la paquetería electoral en todo el país, previo a las elecciones 2021.