Elecciones 2021: INE concluye escrutinio y cómputo de las actas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informo que a las 9:51 horas de este viernes concluyó el escrutinio y cómputo del 100 por ciento de las 163 mil 666 actas a nivel nacional de las elecciones 2021, en el que se registró una participación ciudadana del 52.66 por ciento.

Agregó que se contaron los 49 millones 151 mil 320 votos de ciudadanas y ciudadanos que participaron en la jornada electoral.

El número de personas registradas en la lista nominal fue de 93 millones 328 mil 777 ciudadanas y ciudadanos y el 52.66 por ciento ejerció su derecho al voto.

En casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, se emitieron 48 millones 736 mil 007 votos, mientras que las casillas especiales recibieron 138 mil 033 sufragios de mayoría relativa y 277 mil 280 de representación proporcional.

Un millón 662 mil 323 votos, que representan el 3.4% del total, se declararon nulos.

Un total de 98 mil 383 actas fueron reabiertas y recontados los votos, lo que representa el 60.12% por ciento del total; 32 actas (0.0196%) no fueron recibidas por casillas no instaladas y 261 (0.159%) actas no se recibieron por paquetes electorales que no llegaron a la sede del Consejo Distrital.

REPARTO DISTRITAL

De acuerdo con las actas computadas, Morena obtuvo 64 distritos, el PAN 33, el PRI 11, Movimiento Ciudadano 7, el Partido Verde uno y el PRD ninguno.

Por coaliciones: Morena, PT y el Verde obtuvieron 121 distritos, mientras que el PRI, PAN y PRD se adjudicaron 63, durante las pasadas elecciones 2021.

SLP, CONTEO FINAL EL DOMINGO

Con el cómputo de 12 de las 15 comisiones distritales electorales de la elección 2021, el candidato a gobernador de San Luis Potosí de la coalición Juntos Haremos Historia, conformado por el Partido Verde de México y Partido del Trabajo, Ricardo Gallardo Cardona, contabiliza 350 mil 3 votos.

Mientras que el abanderado de la coalición, Si por San Luis, Octavio Pedroza, suma 303 mil 398 sufragios, es decir que entre el primer y segundo lugar existe una diferencia de 46 mil 605 votos que representa una diferencia del 4.8%.

El conteo final de las elecciones 2021 en la entidad se dará el próximo domingo.