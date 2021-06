Elecciones 2021: Inaceptable usar a Canal Once con fines proselitistas: INE

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró inaceptable que Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), difundiera el 2 de junio, el último día de las campañas de las elecciones 2021, un audiovisual de naturaleza electoral en contra de algunos partidos, al tratarse de una “herramienta de proselitismo como ocurre en regímenes autoritarios”.

En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, los consejeros electorales rechazaron emitir medidas cautelares para el PAN por la difusión del audiovisual al tratarse de “actos consumados de modo irreparable”.

El consejero Ciro Murayama indicó que un medio de televisión público no puede utilizarse como una herramienta de proselitismo.

“Como Canal Once este ahora siendo usado como una herramienta de propaganda política-gubernamental, creo que es una muestra de prácticas que no deberían existir en nuestro país, la televisión pública debe ser eso, al servicio de todo el público que es plural diverso, y no partidista… No puede ser utilizada como una herramienta de proselitismo como ocurre en regímenes autoritarios con los medios públicos”, dijo.

TELEVISIÓN PÚBLICA ES DEL ESTADO, NO DEL GOBIERNO

El consejero Ciro Murayama señaló que es “muy sorprendente” que una televisora pública destine recursos para elaborar materiales de propaganda política, y “en este caso contra algunos partidos políticos”.

“Los canales de televisión pública son del Estado, no de gobierno, y menos de partido, eso hay que desde que se hizo la reforma en telecomunicaciones quedo muy claro, es inaceptable que los medios de comunicación pública se utilicen para propaganda político-electoral del gobierno y estamos ante indicios muy claros de esa conducta”, explicó Murayama.

Los consejeros electorales señalaron que será la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral quien se pronuncie sobre el fondo del asunto y determine posibles sanciones a Canal Once, pero hicieron votos porque estás prácticas se erradiquen.

INSTRUMENTO DE PROPAGANDA

La dirigencia nacional del PAN exigió la renuncia del director de Canal Once por convertir a ese medio de comunicación público “en un instrumento de propaganda al servicio del partido gobernante”.

El secretario de estudios y análisis de Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval, se refirió recientemente al programa “La Maroma Estelar” en donde, de acuerdo con el panista, “el conductor Hernán Gómez hizo una burla clasista y racista al señalar que el Instituto Tecnológico Autónomo de México “es uno de los centros de formación de cuadros tecnocráticos, neoliberales y neoporfiristas del país”.

En el INE rechazan que la televisión pública sea utilizada con fines proselitistas en las elecciones 2021.