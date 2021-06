Elecciones 2021: AMLO ataca a clase media porque fue el ‘gran perdedor’, diputada

Escucha la nota:



El “gran perdedor” de las elecciones del 6 de junio fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador y, por ello, busca desacreditar al sector de la ciudadanía que no votó por su partido, atacando a la clase media, advirtió la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Bautista.

La también secretaria de la Mesa Directiva de San Lázaro llamó al Primer Mandatario a dar marcha atrás a la descalificación de los ciudadanos y trabajar para recuperar su confianza.

En un pronunciamiento alusivo, la congresista señaló que el Jefe del Ejecutivo debería tomar con más seriedad el mensaje que la población dio en las urnas, y si quiere que la clase media crea en su gobierno, debe asumir los resultados de la votación y hacer lo necesario para generar las respuestas que los mexicanos exigen.

Al sentenciar que si no cambia la postura del mandatario federal con respecto a quienes no votaron por su partido y aliados, en 2024 tendrá un mayor descalabro electoral, la legisladora subrayó que hay cada vez más personas a las que el discurso presidencial no persuade ni convence.

ACUSAN ATAQUE A QUIENES MÁS SUFREN

A quienes el Presidente López Obrador ataca “con los discursos populares que diariamente replica en su teatro denominado: la mañanera”, dijo la diputada Bautista Rodríguez, son quienes están sufriendo las consecuencias de la falta de apoyo del Gobierno Federal ante los efectos de la pandemia por COVID-19, perdieron o vieron afectados sus ingresos y no tienen acceso a servicios de salud ni a medicamentos.

Agregó que si desde Palacio Nacional se quiere convencer a las llamadas clases medias, lo que se requiere es generación de empleos y oportunidades, inversión pública bien enfocada, seguridad y que termine el clima de confrontación alimentado desde las conferencias presidenciales.

LAMENTAN POLARIZACIÓN

Lamentó que el Presidente haya optado por ahondar la polarización al “idealizar” la pobreza y arremeter contra aquellos que ha calificado como “aspiracionistas”, por buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. “No es ningún privilegio ser pobre”, sentenció.

También recriminó que el Ejecutivo Federal haya mostrado a lo largo de su administración mínimo interés en las condiciones que viven las mujeres en México, lo cual derivó en decisiones como la desaparición de Estancias Infantiles y refugios para víctimas de violencia.