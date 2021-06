Elecciones 2021: Alerta MC riesgo en comicios de 5 estados

Escucha la nota:



El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que han detectado riesgos en las elecciones en algunos municipios de los estados de Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Guerrero.

Por ello exigieron a los Gobiernos federal y locales que salvaguarden la seguridad de sus candidatos, sus equipos, y de los ciudadanos que saldrán a votar el próximo 6 de junio.

En conferencia de prensa virtual, Castañeda señaló que la violencia no inicio y no terminará con los comicios y ha incrementado “por la polarización y confrontación donde hoy el Estado mexicano no tiene margen de maniobra en muchos territorios sino lo tiene el crimen organizado”, por lo que llego la hora de corregir “la fallida estrategia de seguridad y enmendar la plana”.

“Son los mismos casos en donde hemos estado haciendo énfasis y donde lamentablemente nuestras compañeras y compañeros han perdido la vida y han sido cobardemente asesinados, el caso de Sonora, el caso de Guanajuato, el caso de Querétaro y dos zonas de riesgo el caso de Michoacán y Guerrero”, dijo el dirigente partidista.

DESCARTAN OPERATIVOS ESPECIALES PARA SUS CANDIDATOS

Explicó que Movimiento Ciudadano no ha solicitado ningún operativo especial para sus candidatos, pero sí han pedido protección cuando han identificado amenazas, que se han dado principalmente en el ámbito municipal.

“La respuesta que ha dado la Secretaría de Gobernación con quienes, por cierto, en los últimos días hemos tenido una comunicación fluida y mucho más afinada de lo que sucedió al principio de la elección, es que en su percepción y en el mapa de riesgo que ellos han construido la violencia está focalizada en el ámbito municipal”, destacó.

Sobre el asesinato de Alma Rosa Barragán, su candidata a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, indicó que no les han dado los avances de la investigación y ellos solo sustituyeron a su abanderada para las elecciones del 6 de junio.