Elección de Mesa Directiva en San Lázaro fue legítima: AMLO

Al subrayar que “no debe importar el cargo, sino el encargo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la Cámara de Diputados se haya llegado a un acuerdo para que la Mesa Directiva sea presidida por la priista Dulce María Sauri. “Celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento”.

“Le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT (Partido del Trabajo), ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos. No deben importarnos los cargos sino el encargo, estamos para transformar, no es más de lo mismo”, enfatizó.

Avanzamos en el propósito de transformar al país. Conferencia matutina. https://t.co/d9S4wIO3fm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 3, 2020

Ante los señalamientos de una supuesta intervención de la Secretaría de Gobernación en el proceso en la cámara baja, el presidente López Obrador indicó que en su régimen “actuamos con absoluta transparencia… no ocultamos nada. No tengo la costumbre de mandar a decir las cosas o ocultar mi manera de pensar siempre digo lo que pienso”, finalizó.