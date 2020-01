Elabora Segob iniciativa de reforma en justicia

La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en la elaboración de su iniciativa de reforma que permitirían hacer “mínimos ajustes” al sistema de justicia del país, anunció Olga Sánchez Cordero.

Explicó que estas iniciativas se realizan de manera coordinada con la Consejería Jurídica y el Fiscal General de la República (FGR) podrá sumarse a ellas o realizar la propias.

“Quiero ser explicita, yo no tenía conocimiento de las otras iniciativas que circularon de repente por internet y por eso preferimos, bueno, yo no porque yo no las traía, pero prefirió el señor Fiscal no presentarlas en ese momento”, aseguró la titular de Segob.

De manera inicial trascendió que en la propuesta que sería entregada al Senado, se incluía la figura del arraigo para todos los delitos, la aprobación de una Ley de Justicia Cívica, la creación de un Código Penal único en el país y la modificación es a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otros temas.