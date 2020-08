El que más tiene debe pagar más impuestos: Morena

Escucha la nota:



Morena en el Senado de la República podría concretar en el próximo periodo ordinario de sesiones una “política fiscal progresiva en donde “el que más tiene pague más” impuesto, iniciativa similar a la que propuso el líder interino de ese partido, Alfonso Ramírez Cuellar.

En entrevista en la reunión plenaria de la bancada de Morena, su coordinador Ricardo Monreal señaló que una de sus prioridades legislativas porque no pueden “rehuirle a la situación económica que vive el país”, la cual se agravó por la pandemia de COVID-19.

La política fiscal progresiva es que tengan que pagar más los que más tienen, capital, ingresos y no es nuevo ni tampoco es comunismo, porque en todo el mundo se está aplicando, -Algo similar a lo que propuso Ramírez Cuéllar- No es distinto, es algo similar, se puede decir, pero es un tema que no vamos a poder rehuir, tenemos que revisarlo”

Explicó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, “la terca realidad se nos impondrá y tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva”.

Afirmó que el fondo de este asunto será que “el que más tenga más pague”, y podría quedar antes de diciembre.