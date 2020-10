El presidente ya no es dirigente del partido en el poder: AMLO

Ante los reiterados cuestionamientos sobre la disputa para renovar la dirigencia nacional del Morena entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, el presidente Andrés Manuel López a Obrador respondió que en “todos” los partidos “debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes y simpatizantes en los partidos, no debe de ser asunto de cúpulas. La mejor forma de recoger los sentimientos de militantes de un partido en los tiempos actuales es a través de encuestas”.

López Obrador subrayó que si estas muestras “se hacen bien, no hay errores porque son muestras que tienen que ver con las matemáticas, se hace una muy buena muestra y con 1200 cuestionarios se tiene una idea del todo… es un método científico; lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando ni siquiera hacen las encuestas, cuando las ‘cucharean’, ‘ponle más aquí, quítale acá’ o la muestra la hacen para tener la opinión sólo de un sector, o de una clase; cuando no hay una buena estratificación”.

Mientras estemos aquí por apoyo y mandato del pueblo vamos a combatir la corrupción. Conferencia matutina. https://t.co/pC5q2zsvl4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 15, 2020

Además, el primer mandatario federal López Obrador enfatizó que antes “el presidente (de la República) era también el dirigente del partido en el poder y ahora ya no es así, yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, porque es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático; genera desajustes y también confrontación, pero así es la democracia. Eso de que no se va a mover ni una hoja del árbol de la política, no; que la gente decida”.