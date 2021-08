‘El presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos’: AMLO

Escucha la nota:



Tras advertir que no se echará a andar el proyecto de “Agua saludable para La Laguna” con la participación de los gobiernos de Coahuila y Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio como plazo máximo el próximo 3 de octubre para que inconformes con la obra desistan de los amparos interpuestos; “no soy un sirviente de potentados… el presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos”, enfatizó desde Lerdo, Durango.

Con el proyecto se distribuirá agua libre de arsénico “que produce cáncer” a municipios de Durango y Coahuila, sin afectaciones al medio ambiente, sin que los productores se queden sin agua y con el plan de reparar todo el sistema de aguas para reparar las fugas existentes.

Queremos convencer a detractores: AMLO

“Que podamos llegar a un acuerdo entre todos de que vamos a ayudar, convencer a quienes han presentado estos amparos, que los retiren, si no los retiran no se hará la obra, así de claro”, advirtió el Jefe del Ejecutivo federal ante productores agrícolas e industriales reunidos en las instalaciones de Conagua.

Al subrayar qué acudió a la Laguna preocupado por los amparos que habían detenido la obra, el presidente de Mexico expresó: “ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? no me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicios de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”.

Dijo que para este proyecto ya hay licitaciones en curso, “y es más honesto decir no se va poder”.

AMLO propone diálogo con ambientalistas

Después, propuso que al Domingo 3 de octubre se realice un diálogo con las asociaciones de productores, ambientalistas y habitantes, con Germán Martínez, titular de Conagua, así como con los gobernadores de Durango, José rosas Aispuro, y de Coahuila, Miguel Riquelme, “tendríamos que tener para entonces ya resuelto lo de los amparos porque si no no nos alcanza el tiempo”.

“Y no seré, se lo digo con toda claridad, rehén de nadie, el presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos que sean, por influyentes que sean, por combativos que sean, siempre debe prevalecer la justicia en todo caso y la verdad, la justicia y la verdad que nos hará libres siempre… Sí hay amparos y no hay acuerdo, vamos a quedar siempre como amigos, de ninguna manera como enemigos y mucho menos como adversarios, vamos hacia adelante pero espero comprendan mi situación, yo tengo que actuar con responsabilidad en beneficio de todo el pueblo de México”, finalizó.

Acusan que el Gobierno busca hacerse del área natural protegida

En breve entrevista en los alrededores del acto, Rodrigo Meza de ProdeNazas, explicó que se interpuso un amparo porque “la obra que quieren hacer de Agua Saludable quiere hacerse adentro del área natural protegida de cañón de Fernández y el amparo está puesto para evitar eso. El amparo va a seguir porque se tiene que respetar el estado de derecho, creemos que el proyecto no resuelve la causa fundamental del problema del agua en la Comarca Lagunera; estamos dispuestos a dialogar, escuchar, que nos escuchen sobre todo para que vean que hay propuestas que pueden ser mejores”.

Cuestionado sobre el emplazamiento a desistirse de los amparos hacia el próximo 3 de octubre, Meza señaló que “es responsabilidad de todos llegar a un acuerdo y más que nadie el Presidente debe ser ejemplo de que se deben cumplir las leyes; el amparo está siendo interpuesto porque se violan leyes y normas, entonces el Presidente debería ser el primero en apoyar el cumplimiento de la ley… El amparo está en una suspensión definitiva, está dándole suspensión definitiva a las obras dentro del parque estatal cañón de Fernández y el 23 de agosto el juzgado debería declarar si se cancela o no definitivamente la obra”, finalizó Meza.