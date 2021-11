El objetivo de mi gobierno es alcanzar la autosuficiencia y producir en México lo que consumimos: AMLO

En una transmisión desde la supervisión de los trabajos de rehabilitación de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el objetivo de su gobierno es alcanzar la autosuficiencia y “producir en México lo que consumimos, sobretodo alimentos y energéticos”.

Información relacionada: AMLO anuncia que la Marina administrará la empresa que estará a cargo de operar el corredor del Istmo

Subrayó que la de Salina Cruz “esa es la más nueva de las seis refinerías, se construyó hace poco más de 40 años” y reiteró que en pasadas administraciones “se dejaron de hacer refinerías, no es casualidad que los tecnócratas corruptos engañaban de que era mejor vender petróleo crudo y comprar las gasolinas… nosotros lo que queremos es transformar toda la materia prima, ¡ya no vender petróleo crudo!, para no comprar gasolina y diesel, no comprar los combustibles. Por eso estamos realizando a las 6 refinerías y se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas”.

Tras insistir que en el pasado se quería “destruir a Pemex (Petróleos Mexicanos) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, el titular del gobierno federal aplaudió a trabajadores y técnicos, sindicalizados y transitorios que colaboran en los trabajos de rehabilitación.

“Ya no es como era antes, con empresas, que cobraban muchísimo que hacían mal el trabajo. Les voy a poner un ejemplo, está refinería no la reconfiguraron, hay 6 refinerías, durante el período neoliberal destinaron 8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero y no se reconfiguraron la de Salamanca la de Tula y la de Salina Cruz y ¿qué creen? producen más las no reconfiguradas que las configuradas. Entonces ¿qué hicieron con los 8 mil millones de dólares? Pues la mayor parte de esa cantidad se la robaron… ahora ya no se usa ese este procedimiento estamos haciendo las obras con los trabajadores… ¿por qué tanto contratismo?, ¿por qué no hacer las cosas con los trabajadores? además, se generan empleos en donde están las refinerías. Bueno ya hablé mucho pero me apasiona esto y me molesta porque son unos reverendos ladrones estos tecnócratas, neoliberales”, finalizó el mandatario federal.