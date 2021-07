El ‘Güero’ Palma ingresa a penal tras resolución de un tribunal

Escucha la nota:



El magistrado José Luis González, titular del Cuarto Tribunal Unitario con residencia en Jalisco, revocó la sentencia absolutoria que se había dictado a favor de Héctor, El Güero, Palma Salazar.

Ante ello, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron ayer la orden de reaprehensión en contra del cofundador del Cártel de Sinaloa por el delito de delincuencia organizada, en su hipótesis de delitos contra la salud, motivo por el cual fue trasladado del Centro Federal Arraigo, en el que permaneció por espacio de 70 días, al penal del Altiplano, al que ingresó en las primeras horas de este martes.

Sin testigos

El abogado José Gabriel Martín Hernández explicó que la resolución del magistrado es para el efecto de que se reponga el procedimiento.

“Revoca la sentencia absolutoria para reponer el procedimiento para localizar a los testigos que, tanto en México como en Estados Unidos, habían sido declarados falsos y que no estaban localizables.”

“Apenas estamos recibiendo copia de la sentencia y vamos a estudiarla y por la noche podremos dar una narrativa objetiva”.

Julio y César, pieza clave

Los testigos que el magistrado ordenó localizar responden a los nombres clave de “Julio” y “César”.

El primero de ellos es Marcelo Peña García, cuñado del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín, El Chapo Guzmán, y el segundo es el empresario sinaloense Javier Burgueño Uría, quienes acusaron a Palma Salazar de estar detrás de un cargamento de 3 mil 288 kilos de cocaína que fue asegurado el 19 de julio de 1999, en Tecomán, Colima.

Se vulneró su proceso

En su resolución, el magistrado resolvió que el secretario en funciones de juez del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, indebidamente privó de valor a las pruebas torales en las que la FGR fundó su acusación.

Además de que vulneró el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal en detrimento del órgano acusador.

Asimismo, realizó un análisis incorrecto y superficial respecto de la aplicación del principio ne bis in idem o non bis in ídem, motivo por el cual revocó la sentencia condenatoria y ordenó la reaprehensión de Palma Salazar.