‘El dinero es papá y mamá del diablo’, asegura AMLO

No todos los tipos de crímenes se vinculan a la delincuencia organizada, hay otros que son por intereses económicos y la ambición al dinero, aseguró López Obrador.

“Es como el papá del diablo, el dinero; es también la mamá del diablo”, expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

¿Realmente el dinero son padres del diablo?

El titular del Ejecutivo federal criticó la ambición desmedida al dinero y nuevamente insistió su planteamiento de lucha por una sociedad mejor que no sea materialista, ni que busque progresar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.

“Treparnos, triunfar, el fin justicia los medios, no, hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no obnubile el dinero”, dijo el Presidente de México.

El Primer Mandatario considera que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos, sino estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo, pues querer destacar como sea por encima de todo, produce mucha infelicidad.

Ingresos de empresas comerciales disminuyen 0.4%

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el cuarto mes de 2021 en las Empresas Comerciales al por Mayor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios disminuyeron 0.4% y el Personal ocupado total descendió 0.2%, en tanto que las Remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.4% respecto al mes precedente, con cifras desestacionalizadas.

En las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios registraron una caída de 0.4% y el Personal ocupado total retrocedió 0.3%, mientras que las Remuneraciones medias reales crecieron 0.4% durante abril de 2021 con relación a marzo pasado.

Entonces siendo que algunos datos dados a conocer por el INEGI siguen a la baja, será que ‘el diablo‘, en este caso ‘padre y madre‘ del dinero, como dijo el Presidente ¿Andan haciendo de las suyas?