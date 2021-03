El culpable de la inseguridad en México es Alfonso Durazo: PAN

Marko Cortés, dijo que Durazo “quiere trasladar culpas pero en su momento no supo o no quiso detener la descomposición del país” en materia de seguridad.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que uno de los responsables de la inseguridad que se vive en México es Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, porque desde que inició la actual administración federal se han tenido los años más violentos de los que se tengan registro y en 2019 y 2020 el encargado era el ahora candidato a gobernador de Sonora por Morena.

De gira por Sonora, indicó que Alfonso Durazo “quiere trasladar culpas pero en su momento no supo o no quiso detener la descomposición del país” en materia de seguridad.

“A ver, hay mucha corresponsabilidad en materia de seguridad, pero el primer responsable de la inseguridad en México tiene nombre y apellido y es Alfonso Durazo. Y ahora simplemente quiere trasladar culpas, 2019 fue el año más violento hasta la fecha, más homicidios que nunca y más feminicidios que nunca. Lo increíble es que 2020 superó al 2019, tanto en homicidios como en feminicidios. Vamos de mal en peor y el primer responsable, el que no pudo, el que no supo o el que no quiso es Alfonso Durazo y hay una descomposición en todo el país”, dijo.

El panista señaló a Durazo de ser uno de los responsables de “soltarle la rienda a la delincuencia con la política de abrazos y no balazos”.

“Le soltaron la rienda a la delincuencia, le pusieron tapetes rojos, abrazos, no balazos los abrazos son para las familias, para las víctimas, para los ciudadanos de bien que trabajan todos los días, no para los delincuentes que nos roban la tranquilidad, nos roban el patrimonio y nos roban a nuestros seres queridos. Y yo sí tengo la convicción respecto de otros candidatos que los han visitado, el único que le va a ganar, que le puede ganar a la mancha destructiva morenista es el que está aquí a mi derecha, es Ernesto Gándara”, destacó.

Cortés indicó que la alianza electoral con el PRD y el PRI “no las mueve el interés partidista o un triunfo electoral, sino cuidar a México, porque lo que toca Morena lo destruye, lo echa a perder”.