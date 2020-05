“El bloguero me representa”, diputada Morena

Escucha la nota:



Los ciudadanos que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, han dejado de informarse con los medios masivos más reconocidos, y ahora consultan a los blogueros que cubren las conferencias en Palacio Nacional, señaló la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de los Ángeles Huerta.

La congresista que también es periodistas de profesión, relató que ella personalmente, ha dejado de ver noticieros de televisión, de escuchar la radio y de comprar periódicos.

“¿Dónde nos informamos el 70 por ciento de mexicanos que queremos oír otra información? Pues con los blogueros, porque, si la prensa normal la mainstream media, digamos, no quiere comunicar de un modo diferente, pues estamos apagando el radio, la tele, ya no compramos el periódico, porque no nos están dando la información que queremos escuchar”, dijo, al señalar que forma parte del 70 por ciento de los ciudadanos que avalan al Presidente López Obrador y su gabinete.

Ello se debe a que el 90 por ciento de los contenidos en los medios masivos, son críticas al Primer Mandatario y su gobierno, explicó, sin indicar el origen del dato aportado.

En una rueda de prensa virtual en la que habló sobre la problemática en la Agencia de Noticias Notimex, fue insistente en que los blogueros sí la representan y por ello, se han convertido en su fuente de información.

Al ser consultada sobre la presencia de los llamados “blogueros” o youtubers en las conferencias “mañaneras”, la congresista se congratuló de que sigan asistiendo y se les permita formular la mayoría de las preguntas que admite el Jefe del Ejecutivo Federal.

“Pues te queda un bloquero porque el bloguero sí te representa. El bloguero si dice lo que nosotros queremos oír, entonces no los puedes sacar de la conferencia. Al pueblo nos gusta oír que nuestro Presidente está haciendo las cosas y las que está haciendo bien. El 90 por ciento dicen unas barbaridades sistemáticamente en contra del gobierno, ya no te está leyendo nadie, ya no te oyen”, agregó.

“Si el 67 por ciento de la población estamos con Andrés Manuel, ¿tú crees que los vamos a oír, tú crees que los vamos a leer? ¡Yo ya no, yo oigo a los blogueros!”, exclamó.

La diputada Huerta del Río, que también dijo ser una investigadora en materia de medios de comunicación, demandó que los periodistas escuchen a los ciudadanos e informen con transparencia y sin sesgos.

En cuanto a si las conferencias del Presidente y miembros del equipo de gobierno deberían realizarse en video, para evitar mayores riesgos de contagio en Palacio Nacional, la legisladora morenista dijo que “buena parte de la conferencia se podría cumplir de manera virtual”.

Afirmó que al aparecer a diario ante los medios, pese a que se han registrado casos de coronavirus en personas que acudían cotidianamente a las presentaciones en Palacio, el mandatario mexicano muestra valor al seguir activo.