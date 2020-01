“El avión se vende, se renta o se rifa pero yo no me voy a subir”, asegura AMLO

Escucha la nota:



Desde San Antonio Sinicahua, en la Mixteca de Oaxaca, a donde acudió a inaugurar el primer camino de concreto hidráulico que no existía a la cabecera municipal como sucede con 280 localidades de la entidad donde no hay vías pavimentadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó qué pese a la polémica que se ha desatado, “ya se tomó la decisión: se va a vender ese avión presidencial. Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”.

Al destacar que ha sido difícil vender el avión presidencial que solo fue usado en el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto, el Jefe del Ejecutivo mexicano recordó que la aeronave está valuada en 2 mil 500 millones de pesos, “tiene lugar para 280 pasajeros, pero lo adaptaron para que puedan ser transportados 80. Eso sí, salas de junta, restaurante, alcoba, es un palacio para los cielos, una ofensa para el pueblo de México, por eso no sólo nos vamos a deshacer de ese avión”, agregó.

El primer mandatario insistió que lo que se obtenga de la venta del TP-01 serán destinadas para la compra de equipos médicos para clínicas y hospitales públicos.

El nuevo camino de 8 kilómetros fue construido por manos indígenas de la comunidad de San Antonio Sinicahua, en la zona Mixteca de Oaxaca, en el distrito de Tlaxiaco, dentro del Programa de Pavimentación a Cabeceras Municipales, mediante la construcción de roderas de concreto hidráulico, con un espesor de 20 cm y zampeado a base de un empedrado, en beneficio de 1603 habitantes.