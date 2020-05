El 95% de empresas mexicanas han cumplido medidas sanitarias: STPS

Escucha la nota:



95% de las empresas mexicanas cumplieron con las medidas sanitarias ordenadas por la cuarentena decretada ante la propagación del Coronavirus; solo un 5% de comercios e industrias no esenciales se han negado a cerrar, indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La semana pasada, trabajadores de distribuidoras de bicicletas, automotrices, grandes papeleras trabajaron ocultos, indicó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, al detallar que el 28% de las empresas que no han cumplido con la cuarentena se dedican a la venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos, una actividad catalogada como no esencial; el 21% son tiendas departamentales y otro 19% de los negocios que se niegan al cierre son comercio de productos no esenciales.

“En esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierren. Esto fue una decisión de los directivos de la empresa, me mandaron un escrito, una carta, dando a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado, ellos tienen su concepción de cómo se está llevando a cabo la estrategia, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden hacer caso y cerrar sus tiendas, dejar sólo lo que es esencial, como lo establece el decreto, es decir, lo que se considera básico e indispensable”, señaló por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador.