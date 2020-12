Efecto de vacunación anti Covid-19 se verá hasta 2022: especialistas UNAM

Escucha la nota:



Especialistas de la UNAM advirtieron que la aplicación de la vacuna anti Covid en distintos países, incluido México, no modifica los riesgos de contagio entre la población, toda vez que la pandemia se encuentra en su peor momento.

En conferencia de prensa, Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus señaló que los efectos de la vacunación podrían comenzar a observarse hasta después del primer semestre de 2021, incluso hasta 2022, si se mantiene un ritmo de vacunación constante.

Explicó que para mitigar los riesgos se requiere vacunar al menos el 60 por ciento de la población, que en México equivale a cerca de 80 millones de personas.

“Si vamos a tener desde luego beneficios inmensos, una vez que se alcance un nivel elevado de vacunación, en nuestro país tendríamos que estar hablando prácticamente de 80 millones de personas vacunadas o con anticuerpos contra la infección, igual por la vía natural de la infección pero será la vacunación básicamente la que nos permita alcanzar estas cifras y esto se va a llevar, insisto, muchos meses, seguramente hasta 2022”, refirió el también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.

En este sentido María de Lourdes García García, subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, del Instituto Nacional de Salud Pública, enfatizó que medidas como el uso del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos se deberán mantener todo 2021, pues la inmunidad de rebaño no se dará en el corto plazo.

“Y esto definitivamente no otorga la llamada inmunidad de rebaño que nos permitiría olvidarnos de el lavado de manos, del cubrebocas, de la sana distancia, es decir, que durante los siguientes dos años por lo menos son medidas que nos vamos a olvidar, es decir, la vacuna no quiere decir que ya mañana me puedo ir a una fiesta, voy a celebrar la navidad con mi familia, no, probablemente eso no pueda ocurrir en los siguientes 12 meses”, indicó.

Los expertos de la UNAM coincidieron en que México tiene la capacidad para el manejo de las vacunas anti Covid, donde incluso se podría echar mano del ejército a través del Plan DN-III; por lo que en todo caso se tiene que garantizar es la aplicación correcta del programa de vacunación, sin descuidar otro tipo de inmunización entre la población, que en algunos casos presentan problemas graves de cobertura.