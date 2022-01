Echan a Quadri de programa de CNN, por emitir “discursos de odio”

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, fue echado de una transmisión al aire en la cadena de televisión norteamericana CNN, cuando participaba en una entrevista conjunta con la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salma Luévano.

Lo anterior, en el marco de la confrontación directa de Quadri de la Torre con la congresista trans, que en días anteriores, se rapó la cabeza en rechazo a sus afirmaciones y posturas contra las personas transgénero y la diversidad sexual.

“¡Váyase a otro canal, a Tepito televisión”

Antes de ser expulsado de la transmisión de CNN en Español, el congresista de Acción Nacional había hablado de ideología trans, preferencias sexuales, discursos de odio y libertad de expresión.

En el programa del periodista Camilo Egaña, el panista dijo que las acusaciones en su contra son una “fantasía” y es la legisladora morenista quien promueve el odio hacia su persona, pues él nunca la ha insultado ni ha dicho o hecho algo para hacerla sentir “muy mal”.

Se quejó de que “nadie puede criticarla”, nadie puede hablar “porque inmediatamente se cortan el pelo e insultan, amenazan y agreden a la demás gente”, esto, en referencia a la diputada Luévano, a quien también demandó “que no exagere, que no diga mentiras” y no promueva el odio contra hombres y mujeres.

Al poner un alto a esas aseveraciones, el conductor le hizo una serie de precisiones sobre sobre el tema de identidad de género y cómo se concibe en Estados Unidos.

También le dijo que enarbolaba la derecha ultraconservadora, “neofacista” y “ultra trumpista que no cree en la inclusión social”.

“Yo no sé en el Congreso de su país si esto se ve bien, pero aquí, en los Estados Unidos no se ve bien. No mienta usted, la identidad de género no es un problema para esta sociedad, para esta sociedad es un problema las personas que piensan como usted”, atajó el titular del espacio.

Molesto con las expresiones del congresista mexicano, el conductor Camilo Egaña lamentó la actitud de “guapo de barrio” y “chulo madrileño” del también excandidato presidencial y lo corrió de su espacio.

“Si usted viene aquí a propalar su discurso de odio, este no es el canal, en CNN en Español no lo aceptamos, ¡váyase a otro canal, a Tepito televisión! A lo mejor en Tepito televisión usted tiene espacio, aquí no, señor Quadri. Muchas gracias y que Dios coja confesados a sus compañeros del Congreso de México, porque vaya que lo que tienen ahí es… ¡ay señor!”, lanzó Egaña.

“Perdón, ¿me está invitando para insultarme?”, “¡no me invite para insultarme, invíteme para comentar!”, “Y le agradezco (…) no me vuelva a invitar, nunca más. Hasta luego, que le vaya muy bien”, respondió el parlamentario mientras lo echaban de la transmisión.

“¡Pero qué gente! Publicidad y estamos de vuelta, ¡publicidad, quítenlo del aire, por favor!”, pidió el periodista a su equipo de producción.

Hasta la tarde de este sábado 15 de enero, el legislador de Acción Nacional (PAN), que usualmente permanece muy activo en redes sociales, no hizo referencia alguna al incidente y optó por hacer referencias a piezas y estilos musicales.