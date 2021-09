Ebrard y su homóloga de Reino Unido, Liz Truss, sostienen llamada telefónica

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se comunicó telefónicamente con la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Elizabeth Truss, quienes hablaron sobre la agenda climática y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y económicos entre ambas naciones.

En redes sociales, la Cancillería mexicana también notificó sobre la reunión bilateral entre Ebrard Casaubón y el presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, organizada en Glasgow, Escocia, Alok Sharma.

Durante la conversación con su homóloga británica, se trataron aspectos de la agenda climática y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y económicos entre ambas naciones.

“El canciller @m_ebrard sostuvo una llamada telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores de @FCDOGovUK, @trussliz México y Reino Unido son socios y amigos en el ámbito bilateral y multilateral. Entre varios temas, nos une la agenda climática. Este año, la @COP26 tendrá lugar en Glasgow”, indicó la Cancillería en su cuenta oficial en Twitter, @SRE_mx.

La ministra Truss también se refirió a la charla con el canciller mexicano, en la que también se abordó el tema del incremento en el intercambio comercial entre ambos países, en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

En su cuenta oficial en Twitter, @trussliz, la funcionaria británica indicó que México es un socio estratégico del Reino Unido, aunado a que la plática telefónica con el secretario Marcelo Ebrard fue “buena”.

“Mexico is a key strategic partner of the UK. Good talking to Foreign Minister @m_ebrard where we discussed: Strengthening economic and diplomatic links Growing trade between our countries and the UK joining Mexico in #CPTPP @COP26 in Glasgow”, indicó la ministra.

