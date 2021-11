Ebrard no descarta discrepancias en Cumbre de Norteamérica

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sólo confirmó la agenda y los temas que se llevarán a cabo en la Cumbre de Líderes de América del Norte, además dijo que había “buen ambiente” por las tres partes.

No obstante, el canciller mexicano admitió que eso no quiere decir que no surgirán temas en los que haya discrepancias.

Información relacionada: SCJN admite impugnación contra Ley de Hidrocarburos

En entrevista en Washington, donde se celebrará la Cumbre entre Joe Biden, presidente de EU; Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller señaló que la reforma energética y el programa Quédate en México no están en la agenda.

AMLO propondrá tres temas

Ebrard expuso que en el encuentro, el presidente mexicano se centrará en tres temas que son: vacunas contra Covid-19, integración económica y desarrollo del sur de México y Centroamérica.

El titular de la SRE, no descartó que el presidente estadounidense, Joe Biden, pueda plantear igualmente esos temas en su encuentro bilateral en la Casa Blanca con López Obrador, que será la primera reunión en persona entre ambos.

“Nuestra perspectiva es que vamos a tener resultados positivos, tenemos una visión optimista de esta reunión no quiere decir que vaya a surgir algún algún tema donde haya diferentes posturas pero si quiere decir que va a ser positiva”, comentó.

Destacó que el mandatario mexicano centrará se centrará en tres temas que son: acceso a vacunas contra Covid-19, Integración económica y desarrollo en el sur de México y Centroamérica.

“Vemos muy bien que se haga esta cumbre trataremos de concentrarnos en tres pilares, Covid-19, pandemia, equipo médico, investigación y desarrollo y orificio de vacunas en Norteamérica, el tema de integración económica y cadenas de valor y suministros y también tocaremos el tema de desarrollo del sur de México y Centroamérica vinculado a la respuesta Los fenómenos migratorios”, indicó.

Optimismo de la SRE por la reunión de los ‘tres amigos’

Se mostró “optimista” respecto a las perspectivas de la Cumbre de Líderes de Norteamérica, conocida popularmente como la de los “tres amigos”, que solía celebrarse anualmente pero no se había convocado desde 2016.

Con información de Jatziri Magallanes y EFE