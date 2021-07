Ebrard destaca el gran potencial de América Latina y el Caribe

Escucha la nota:



Al inaugurar la XLII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (la cual conglomera 17 países), el canciller Marcelo Ebrard destacó en gran potencial de la región de América Latina y el Caribe.

“Tenemos en realidad un potencial muy grande para que la voz de América Latina y el Caribe tenga un peso mayor en el mundo, y ese es el sentido de esta reunión, yo así lo entiendo”, expuso.

Dijo estar convencido de que “lo que estamos haciendo es relevante, es indispensable y es muy necesario, y que no olvidemos que lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer, no es así, eso es un espejismo. Lo que nosotros no hagamos, no promovamos o no reclamemos, pues nadie más lo va a hacer”.

Países de América Latina y el Caribe quieren potenciar instancias

“Estamos en un momento especial en el que queremos muchos países de América Latina y el Caribe el retomar y potenciar las instancias, los espacios que hemos creado entre los países latinoamericanos para hacer valer nuestra voz, para defender nuestro punto de vista, para promover los intereses comunes y para no conformarnos con lo que nos den, sino avanzar en lo que nos corresponde”, indicó.

Acuerdos entre países han hecho posible producción de vacunas en Latinoamérica

Recordó la XXI Reunión de los Cancilleres de América Latina y el Caribe, “y decíamos que durante la pandemia, acuerdos que hemos tomado entre diversos países han hecho posible que tengamos acceso a producción en la región de vacunas; ahora tenemos el portafolio latinoamericano de vacunas, hay inscritas cinco que están en fase clínica, participan Cuba, México, Brasil, Chile, Argentina y probablemente otros países en los próximos meses”.

“Con el objetivo estratégico de que América Latina tenga su capacidad de producción, porque América Latina tiene una alta tasa de letalidad, pero tiene una baja tasa de acceso oportuno a las vacunas. ¿Y eso a qué se debe? A que estamos atenidos a lo que otras regiones del mundo nos quieran dar, si les sobra y si pueden”, afirmó.