Ebrard asegura que no declinará por nadie en su aspiración presidencial en 2024

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que no declinará por nadie en su aspiración para participar en la elección presidencial en 2024 como candidato de Morena.

Durante la conferencia “México con el tema Ante la nueva realidad mundial”, el canciller fue cuestionado al respecto y aunque reconoció que falta mucho, reconoció que sí le interesa participar.

“Voy a participar conforme a las reglas”

“Participar conforme a las reglas que se van a establecer, será el mecanismo que se vaya a determinar y no es que declines, tu compites ganes o pierdas, y ya. Es lo que voy a hacer, participar y conforme a las reglas que se fijen en su momento y ya, pero declinar, por qué habría yo de declinar, no lo veo, pienso participar”, aseveró.

Ebrard Casaubón aseguró que sería incongruente participar por otro partido que no sea Morena. “No, yo no me veo afuera de Morena y de lo que significa esta cuarta transformación, sería una incongruencia de mi parte. No van a estar mis convicciones en función de las posiciones, entonces estamos participando en un proyecto importante”.

Sheinbaum tiene posibilidades

En torno a sus demás competidores como Claudia Sheinbaum, consideró que “todos tienen la posibilidad como lo dijo el presidente, vamos a ver cómo son las reglas que dan pero eso será en 2024 ya muy cerca del proceso”.

Confío en que el proceso de selección del candidato sea con reglas claras y transparentes. “Con el procedimiento que se fije. Si es uno u otro, pero lo importante es que sea un procedimiento claro y transparente, lo demás es lo de menos”.

Infraestructura fronteriza

En otro tema, se refirió al Diálogo Económico de Alto Nivel que se llevará a cabo en Washington el 9 de septiembre entre funcionarios de México y del gobierno de Joe Biden.

“¿Cuál es la agenda? Infraestructura fronteriza, cadena de valor, todo lo que tiene que ver con desarrollo del sur de México, y lo que tiene que ver con iniciativa para formar especialistas en Estados Unidos y cerrar la brecha en temas importantes para México, por ejemplo medicina”, adelantó.