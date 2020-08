Dueña del Colegio Rébsamen asegura ser víctima del sismo de 2017

Escucha la nota:



Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rebsamen, en el que 26 personas murieron aplastadas durante el sismo del 2017, es la primera en buscar justicia y asegura estar tranquila ya que la Fiscalía de Justicia Capitalina no ha logrado demostrar su teoría de que es responsable del derrumbe del plantel.

Así lo externo su abogado, Rosendo Gómez, al término de la segunda audiencia de juicio oral en contra de la inculpada y aseguró que la Fiscalía ha creado una perspectiva confusa, a pesar de que de que ha estado pendiente de la escuela, desde su fundación en 1984.

“Ella es la primer en buscar justicia y además también es la primera víctima del derrumbe del colegio, entiendo a todos los demás que pasaron un lamentable suceso, pero ella también salió de sus escombros, su familia salió de los escombros, perdió su casa, su fuente de empleo y en ese sentido ella es una víctima”, apuntó.

Este miércoles se desahogaron diversos testimonios de ex funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), de la alcaldía Tlalpan y testimonios de padres de familia, los cuales son la base del criterio de los jueces para la audiencia de veredicto.

En ésta el tribunal de enjuiciamiento determinará si la inculpada es responsable o no, de los delitos que se le imputan.

El litigante, explicó que, García Villegas está tranquila a pesar de la carga de la acusación en su contra.

“Estamos tranquilos, por que no han logrado demostrar su teoría, que consiste en señalar que la maestra en 2013 realizó una remodelación que generó un daño estructural y que cuando viene un sismo 4 años después colapso el colegio por esa remodelación… no hay una resolución en la que se señale que se hicieron modificaciones y que estas no tuvieron un daño estructural porque el colegio estaba recargado en columnas que soportaban la edificación, así está señalado”, destacó.

El próximo miércoles se llevará a cabo la tercera jornada procesal de dicho juicio en la sede del TSJ en la colonia San Rafael.

