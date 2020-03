Divide opiniones venta de “cachitos” para rifa de avión presidencial

Escucha la nota:



A dos días de que arrancó la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, se han dividido las opiniones respecto a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que mientras algunos mexicanos tienen fe de ganar los 20 millones de pesos y que se mejore el sistema de salud, algunos otros aseguran que se trata de un “fraude” o una “fantasía” del mandatario.

Al realizar un recorrido por algunos puntos de venta de billetes de la Lotería Nacional en la capital del país, ciudadanos fueron consultados sobre por qué decidieron comprar o no un billete con la imagen de la aeronave.

Enrique Aguilar, abogado de profesión, consideró que la venta del avión es una fantasía del actual gobierno.

“Es un engañó es una rifa de algo que finalmente no le van a entregar a uno, finalmente que digan que es en efectivo cuál es la razón para creer que va a ser el avión es una fantasía y tan es una fantasía que está demostrado que el gobierno también es de fantasía nos están ofreciendo una cosa y nos están entregando otra cosa. Más allá de la mercadotecnia es venderle ilusiones a la gente”, señaló.

En contraste, Carmen Ramírez, enfermera, manifestó su respaldo a la rifa ya que confió que se apoyará al sector Salud.

“Si es para apoyo a la salud pues lo compro. Yo creo que la acción es buena y yo soy enfermedad y se cuánto hace falta de insumos, de medicamentos y material en todos los hospitales entonces yo creo que aunque no nos ganemos nada si es para beneficio de la sociedad adelante”, afirmó.

A su vez, Mauricio Hernández quien se acercó a un puesto que se ubica sobre avenida Juárez del Centro Histórico para comprar un billete pero de otro sorteo, comentó tajante que el tema de la rifa “es un fraude”.

“No, de dónde lo vamos a pagar, no creo en eso, es un fraude es mentira”, respondió al ser cuestionado si compraría un billete.

Graciela López, ama de casa acudió al kiosco de venta billetes para comprar dos boletos ya que asegura que en este sorteo habrá más posibilidades de ganar uno de los 100 premios de 20 millones de pesos.

“Hay más posibilidades de ganar, yo siempre juego a la lotería, y hay más posibilidades de ganar que en otras series, y estamos cooperando esperemos que sí llegue el dinero a los médicos y hospitales”, indicó.

Otro ciudadano, manifestó su inconformidad por el costo del billete, y definitivamente dijo que no participará en este sorteo.

“La verdad es que no estoy de acuerdo o rifa dinero o rifa el avión no se sabe que está rifando, ahora resulta que el señor ya no es presidente ya es director de la lotería nacional, la verdad que se queden con sus ideas. Cuesta 500 pesos, son cinco millones d e boletos, si yo juego el combo con 500 pesos, yo me saco 5 millones y pico, aquí no recupero ni cinco, es mucho dinero”, expuso.

Jaime González, vendedor de billetes de Lotería, asegura que la gente sí ha llegado a comprar cachitos para la rifa, aunque reconocen que si no ganan por lo menos se quedarán con el billete de recuerdo.

“Mucha gente dice bueno al menos ya estoy cooperando con algo, por lo menos si no ganó ella participe y tenerlo de recuerdo”, comentó.

De acuerdo al gobierno de López Obrador para el sorteo del próximo 15 de septiembre, se emitieron 6 millones de cachitos y pretende recaudar alrededor de 2 mil mdp, dinero que se comprometió a destinar en la compra de equipos médicos y atención de enfermedades.