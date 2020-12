Divide a diputados federales nombramiento de Delfina Gómez en la SEP

La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, señaló que sin entrar al debate sobre paridad de género en el gabinete de gobierno, Delfina Gómez no cumple el perfil para la SEP.

La decisión del Presidente de la República, de nombrar nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la maestra y exdiputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, generó reacciones entre congresistas de mayoría y oposición.

La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, dio la bienvenida a la nueva funcionaria federal y destacó el avance de la paridad de género en el gabinete del Gobierno Federal.

“Felicito a la Mtra @delfinagomeza por su nombramiento como Secretaria de Educación Pública, sin duda las mujeres estamos haciendo historia en la #4T. Legislativo y ejecutivo seguiremos trabajando de manera colectiva para la transformación en beneficio de nuestro país”, indicó en Twitter, la diputada @Adela_PBernal.

El también integrante de Morena, Pablo Gómez, señaló que el nombramiento puede discutirse, pero recriminó el “odio” y “clasismo” con el que algunos líderes políticos, como el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) se han dirigido hacia la designada.

“El líder del PAN evidencia el odioso clasismo de ese partido al reprobar el nombramiento de Delfina Gómez Álvarez en la SEP por ser maestra de escuela. Todo se puede discutir pero hay conceptos, como éste, que se tienen que repudiar sin debate alguno. No al odio de clase!”, apuntó también en Twitter el diputado @PabloGomez1968.

Ello, al hacer referencia al mensaje en que el líder panista y también exdiputado federal Marko Cortés, consideró que el nombramiento de Delfina Gómez, está asociado no a su capacidad para ocupar el puesto, sino a que cumple el requisito de tener “lealtad a ciegas” al Presidente de la República.

Por el contrario, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Almaguer señaló que sin entrar al debate sobre paridad de género en el gabinete de gobierno, Gómez Álvarez no cumple el perfil necesario para encabezar la SEP.

Almaguer Pardo señaló que no hay cabida para argumentar razones de género en las críticas a quien será la nueva titular de la SEP, cuando el punto central es que no tener el perfil necesario para ocupar ese cargo, es incumplir la ley.

“Por favor ! Delfina NO CUMPLE EL PERFIL y un Gabinete paritario. Será útil solo si sus integrantes CUMPLEN PERFIL Y CUMPLEN LA LEY. y las que están ni lo uno , ni lo otro. Usar aquí las “mujeres” es artilugio y es Mujerismo. y eso solo es discurso falaz. No hay responsabilidad!”, escribió textualmente en Twitter, la diputada @almaguerpardo1.

Su mensaje en respuesta a las felicitaciones de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, fue replicado por los administradores de la cuenta oficial del grupo parlamentario del Sol Azteca en San Lázaro, @DiputadosPRD64.

En tanto, el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Gerardo Fernández, se sumó a los parabienes a Delfina Gómez, por su designación.

“Felicidades a @delfinagomeza por su nombramiento como titular de @SEP_mx. A mi no se me olvida que hoy serías la gobernadora del Estado de México si no te hubiesen hecho fraude electoral”, escribió el legislador en su cuenta oficial en Twitter, @fernandeznorona.