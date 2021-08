Discusión sobre revocación se debe realizar sin mentiras: INE

Escucha la nota:



El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a que la discusión sobre la revocación de mandato se realice sin mentiras y sin especulaciones.

Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, el funcionario advirtió que el instituto no realizará una revocación de mandato con menos casillas de las que se instalan para una elección presidencial.

“Hay otros lugares, otras sedes, otros órganos colegiados en donde no, nunca, se especula mucho, pero hay poca información. No, el INE no está planteando hacer una revocación de mandato si la tiene que hacer con menos casillas de las que tiene una elección federal, no. Así que ojalá y en el futuro la discusión sobre ese ejercicio, que tendrá que tener un procesamiento en el legislativo, se haga con información cierta y no con especulaciones o con francas mentiras, como lo vimos en los días anteriores. No, estamos planteando instalar más de 160 mil casillas”.

Córdova Vianello destacó que si se quiere una revocación de mandato con todas las medidas de garantía que están establecidas en la Constitución y que sustentan el trabajo del INE, tiene que haber un acompañamiento del Poder Legislativo.

“Para que todo eso llegue a buen puerto, se requieren dos cosas: primero, que la ciudadanía lo solicite, porque esto es un ejercicio en manos de las y los ciudadanos, de aquellas ciudadanas que y ciudadanos que, estando inconformes con el desempeño del gobierno federal, habiendo perdido la confianza se procure un ejercicio de revocación de mandato; y, segunda condición, pues que el Poder Legislativo, en este caso, acompañe la solicitud de este instituto, porque a diferencia de lo que ocurrió en 2021, el INE para marzo del próximo año, cuando podría realizarse la revocación de mandato, no va a tener, permítanme esta expresión, el viento de cola que tuvimos en 2021 para poder hacer la consulta popular, que significó el haber realizado la elección federal”.

La Junta General del INE aprobó la cartera institucional de proyectos del anteproyecto de presupuesto 2022 que contempla 3,830 millones de pesos para la revocación de mandato y mil 900 millones para la consulta popular, recursos que, si no son utilizados, se devolverán a la Tesorería de la Federación.