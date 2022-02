Dirigencias del PAN y PRD dicen que no promoverán la revocación de mandato

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que su partido no participará ni promoverá la consulta de revocación de mandato, aunque si enviará a sus representantes para vigilar el desarrollo de este ejercicio.

En entrevista, insistió en que la consulta no ha sido solicitada por los ciudadanos, sino que más bien ha sido promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder panista consideró que los recursos que se gastarán en la organización tendrían que emplearse para atender asuntos más importantes para el país.

“Es un ejercicio de egolatría presidencial que nos va a costar una gran cantidad de dinero; no fue la oposición, no fue la sociedad, no es para empoderar al ciudadano inconforme, es para empoderar al gobernante, por eso nosotros decidimos no participar, vamos a cuidar las casillas”, advirtió.

PRD: la oposición no pide que el presidente se vaya

En tanto, el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano afirmó que dicho partido político tampoco participará en la consulta, al calificar el ejercicio como “circo, maroma y teatro” promovido por el gobierno de México y de Morena.

En entrevista, estimó que no habrá una gran participación de los ciudadanos y que la oposición, a pesar de no estar de acuerdo con la forma como se conduce al país, no está pidiendo que Andrés Manuel López Obrador se vaya.

“Pero va a ser escasa la participación; nosotros decimos, presidente siga su encargo, nadie le está pidiendo, de acá de nosotros, los que no estamos de acuerdo con usted, siga en el cargo, termine hasta el último día de su mandato, si como usted dice, si Dios le da vida”, indicó.

El líder perredista, dijo que los recursos que se gastarán para la organización de la consulta que se estima serán unos 3 mil millones de pesos, podrían destinarse a la compra de medicamentos y de vacunas para menores de edad, que “ya vimos que si se contagian”.