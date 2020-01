Directivos removidos de PMI han sido con el objetivo de erradicar corrupción

Han sido removidos directivos de Pemex Internacional (PMI) con el objetivo de erradicar la corrupción en la exportación de petróleo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer mandatario apuntó que algunos funcionarios llevaban mucho tiempo en la comercialización del petróleo mexicano en el exterior, “algunos hasta 30 años”, remarcó, por lo que “entraron nuevos” responsables en esas áreas.

El Jefe del Ejecutivo resaltó que se revisará la medición de producción y venta de la mezcla mexicana de exportación, “para que se registre lo que realmente se produce y vende. No vaya a ser que se venda menos de lo que realmente se exporta. No sea que no se hagan bien las cuentas”, destacó.

Si no se permite la corrupción y hay honestidad en el gobierno, el presupuesto rinde. Conferencia matutina. https://t.co/1m601Cp2K9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2020

En esa línea, el primer mandatario mexicano también alertó que hay actos de sabotaje en las plataformas petroleras e informó que ya se investiga qué hay detrás del robo en bombas e instalaciones de producción de petróleo en las instalaciones de Pemex, “¿quiénes son, por qué este sabotaje?. Es que nos paran la producción… Vamos a atender esto con la Secretaría de Marina”, añadió el presidente López Obrador.