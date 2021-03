Diputados usan churros de marihuana reales y falsos

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, en el marco del debate sobre la regulación de la mariguana, algunos congresistas presentaron cigarrillos de mariguana, unos reales y otros falsos, para ilustrar sus posicionamientos tanto a favor como en contra.

El integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Hirepan Maya, aprovechó su turno en la Tribuna, para prepararse un churro de mariguana, y reclamar a la oposición “conservadora” que siempre se ha referido de manera despectiva a los consumidores de cannabis.

“Muchos han venido aquí con su toquecito, yo me lo estoy preparando aquí, para demostrar que es un discurso moral, porque no los conocen, van aquí afuera y se los consiguen. Nos decían, hasta nos decía, yo me acuerdo, nos decían mucho: ¡pinches mariguanos!, a todos lados nos andaban diciendo pinches mariguanos y hoy compañeros, señoras y señoras diputados conservadores, pues estamos aquí como ciudadanos responsables”, dijo el legislador, mientras se preparaba el envuelto.

Con toda calma, el diputado Maya Martínez sacó una bolsa transparente, de la cual extrajo la mariguana procesada.

Alistó una hoja de papel arroz en la que, con todo cuidado y sin desperdiciar, colocó el producto, para después enrollar el cigarro y sellarlo con saliva, pasándolo por su lengua.

Antes, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cynthia López Castro, utilizó cigarros “de orégano”, para ejemplificar, también desde la Tribuna, a cuantos “toques” podría acceder una persona, a partir de los 18 años de edad, con la despenalización del uso para fines recreativos.

“Que lo que ustedes están permitiendo, es orégano, esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de mariguana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día. Y si los hace de medio gramo, podrá consumir 56 churros en cada tienda”, indicó, mientras mostraba ante la asamblea, dos bolsas con cigarrillos similares a los de cannabis, aunque ella utilizó orégano seco.

La congresista generó reacciones en San Lázaro y en redes sociales, al afirmar que la mariguana no fumada, sino ingerida en productos como panqués, pueden provocar efectos a largo plazo, incluso durante varios días.

“Que creo que no lo saben, pero cuando se come mariguana, al pasar por el hígado se potencializa. Con tres mordidas de un panqué de chocolate con 550 miligramos de mariguana, de concentrado de THC, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. ¿Eso es lo que quieren?”, cuestionó.

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega, cuya bancada votó a favor en lo general, señaló que la ley podría representar un avance, al reconocer el derecho de los ciudadanos mayores a 18 años a portar para uso personal y con fines recreativos, hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo; no obstante, se trata de un “malviaje”.

“La iniciativa que estamos discutiendo fue más allá y crea una Ley Federal para la regulación que, lejos de ser una solución, una buena solución al problema, es un malviaje legislativo. Debemos ser claros, el esfuerzo por regular el uso lúdico del cannabis es un avance, pero consideramos que no es suficiente”, expresó el perredista.