Diputados se suman al festejo del Bicentenario de la Armada de México

La Cámara de Diputados se sumó a los festejos por el bicentenario de la Armada de México.

Teniendo como invitado al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, se develó la inscripción con letras doradas en el Muro de Honor del recinto: “2021, Bicentenario de la Armada de México”.

En el Salón de Sesiones, el titular del despacho federal señaló que conmemorar el segundo centenario de la institución, fortalece y ratifica su noble misión de servir al país.

#EnVivo Sigue la transmisión de la sesión solemne con motivo del Bicentenario de la Armada de México: https://t.co/uTqr8R2GG1 pic.twitter.com/42YpQuFVnW — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 21, 2021

Al finalizar el acto en el Pleno de San Lázaro, el Almirante Ojeda Durán participó en el corte del listón de inauguración de una exposición fotográfica montada en el Lobby principal del Palacio Legislativo. Sin embargo, ya no se quedó al recorrido.

Cuando los invitados se disponían a observar la muestra y a escuchar la explicación de un narrador, el titular de la Marina avanzó y avanzó hacia su izquierda, hasta retirarse del lugar.

México, en peligro

Antes, al momento de presentar el posicionamiento de las bancadas desde la Tribuna, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Augusto Gómez sentenció que el país enfrenta peligros reales, y en medio del ambiente de polarización social que persiste a nivel nacional, es necesario llamar a la unidad.

Recalcó que los mexicanos tienen vocación por la democracia y saben hacer a un lado las diferencias políticas e ideológicas cuando se hace necesario buscar el camino y encontrar la unidad en defensa del país.

“Y no decimos en defensa simplemente como una añoranza histórica, la nación está en peligro. Está en peligro si no entendemos, está en peligro si no nos damos cuenta que el mundo se ha transformado”, expresó.

En su participación, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro se pronunció a favor de que las Fuerzas Armadas se fortalezcan, pero también los cuerpos policíacos locales, con el fin de mejorar las acciones ante la inseguridad.

“Pero en la bancada naranja creemos que cariño que no va a acompañado de presupuesto, es demagogia”, remarcó el legislador.