Diputados responden ante denuncia de acosos en San Lázaro

En la Cámara de Diputados no se permitirán casos de acoso sexual, laboral ni de ninguna otra índole, aseveraron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado; y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

El diputado Delgado Carrillo señaló que la invitación a las trabajadoras en el recinto parlamentario que se encuentren en esa situación, deben denunciar y las autoridades les ofrecerán apoyo, aunado a que los hechos se investigarán y se aplicarán las sanciones correspondientes.

El legislador relató que este martes 3 de marzo, un grupo de trabajadoras se le acercó para informarle sobre casos de acoso en el recinto.

Se les invitó a denunciar y ofreció que habría justicia, dijo el coordinador morenista.

“Ayer se me acercaron un grupo de trabajadoras denunciando que tenían un tema de acoso. Yo las invité a que denunciaran, a que no se quedaran calladas y van a tener una reunión con la secretaria general de la Cámara y por supuesto que las vamos a invitar a que denuncien y vamos a tomar acciones”, dijo, tras manifestar que desconoce cuántos casos existen en suma.

La presidenta Rojas Hernández aclaró que la Directiva a su cargo tiene conocimiento de solo tres denuncias presentadas y el resto de los casos se desconocen.

Fue enfática en señalar que la Mesa no es el área donde se reciben ni presentan las denuncias, ya que ese procedimiento está a cargo de la Unidad de Género.

“No es en la Mesa Directiva ante quien deben presentar la denuncia, es la Unidad de Género ante quien tienen que presentar la denuncia y hasta el momento se han recibido tres. Son tres denuncias las que están presentadas formalmente, tres denuncias no ocho, tres. No puedo dar más detalles, o sea, son tres denuncias y esa es la información que podemos proveer hasta ahorita”, dijo.

“El proceso para presentar en cualquier institución pública, quejas por hostigamiento, es un proceso administrativo”, puntualizó.

Ambos congresistas recordaron que hace unos días, se avalaron y emitieron lineamientos contra el acoso en el recinto parlamentario.

En la víspera, durante la anterior sesión ordinaria en el recinto, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Olga Sosa, hizo uso de la palabra desde su curul y reveló la existencia de al menos 11 casos de acoso de tipo sexual, ocho de ellos en el área de Servicios Médicos.

La congresista exigió a las autoridades parlamentarias actuar, llevar las investigaciones a fondo y sancionar a los funcionarios de mediano rango que dijo, estarían involucrados.

En redes sociales, la diputada Sosa Ruiz recalcó que en México el valor de las víctimas para alzar la voz y denunciar es cada vez mayor.

No hizo referencia a los señalamientos de la presidenta de la Cámara respecto a que no son once, sino solo tres las denuncias presentadas formalmente.