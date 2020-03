Diputados reducirán actividades ante brote de Covid-19

Escucha la nota:



La Cámara de Diputados decidió por mayoría y con la postura en contra de algunas bancadas de la oposición, mantener en pie las sesiones ordinarias programadas para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

Ello, pese a la emergencia por coronavirus, así como las restricciones y las medidas de “sana distancia” que se están implementando en distintos órdenes de gobierno.

Al informar del hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, anunciaron que, ante la incertidumbre sobre el momento en que se pueda volver a sesionar con regularidad, este mismo miércoles se elegirá a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso.

Lo anterior, para que ese organismo representativo del Congreso entre en funciones si el Senado de la República y la Cámara se ven obligados a clausurar sus respectivos periodos ordinarios de sesiones antes del plazo establecido en la ley, el 30 de abril.

“No, no es por unanimidad, hay grupos parlamentarios que han decidido no asistir. Vamos a tener sesión mañana y el jueves como está programado, no todos los grupos parlamentarios van a asistir, esperemos contar con quórum”, marcó Delgado Carrillo.

El también coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, aprovechó para informar que este jueves 19 de marzo acudirá al recinto el titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera.

El funcionario se reunirá con los líderes parlamentarios para tratar la situación económica del país y las posibles decisiones a tomar, a fin de darle al Gobierno Federal recursos extra que permitan hacer frente a la emergencia por el coronavirus.

Indicaron que en cumplimiento del artículo 68 constitucional y para evitar controversias legales o incurrir en faltas jurídicas, solicitarán el permiso del Senado para dejar de sesionar por más de tres días, como sucederá a causa de la pandemia por coronavirus.

En ese marco, la diputada Rojas Hernández fue clara al señalar que la Cámara no se paralizará ni se irá de vacaciones, sino que restringirá la presencia de personas en el recinto y gran parte de los trabajos esenciales pendientes, se llevará a cabo a distancia.

“La Cámara de Diputados no va a cerrar, no significa que dejemos de trabajar, simplemente vamos a adecuar nuestra forma de trabajar a las necesidades de la situación por la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. En ese sentido también acordamos sesionar cada semana, por lo menos una vez a la semana, si se necesita más por supuesto será más, la Junta de Coordinación Política conmigo, la Junta con la Conferencia, en fin, de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo, a los temas que se van a abordar”, apuntó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

Subrayaron que en San Lázaro hay temas pendientes por abordar y que no se pueden posponer como el juicio político contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, involucrada en las irregularidades de la Estafa Maestra.

El caso de la selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), indicaron, entrará en pausa hasta que las condiciones de trabajo en el Congreso se normalicen.

Respecto al personal del recinto y las medidas de protección que se tomarán, indicaron que los 845 empleados con más de 60 años, las personas que tengan diabetes y las mujeres embarazadas, deberán ausentarse a partir de este miércoles 18 de marzo.

En particular, la diputada Rojas Hernández puntualizó que la lectura de temperatura que están aplicando personal de Seguridad y Protección Civil en la Cámara no es opcional, de modo que todas las personas que acudan al complejo parlamentario, incluyendo diputadas y diputados, tienen que cumplir con ello.

Lo anterior, ante las críticas lanzadas por el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, quien calificó como “cretinos” a quienes tomaron la decisión.

Indicaron que a la reunión no pudo asistir el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell.

En su lugar acudieron el director general de Promoción de la Salud de la dependencia, Ricardo Cortés Alcalá; así como el secretario técnico del Consejo de Salubridad General, Alberto Gómez Rodríguez.