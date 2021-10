Diputados reanudan discusión de reservas a Miscelánea Fiscal 2022

En la Cámara de Diputados, la sesión en que los legisladores discuten en lo particular la Miscelánea Fiscal 2022 reanudó alrededor de las 16:00 horas.

Conforme a los acuerdos establecidos en la Junta de Coordinación Política, que se reunió previo al reinicio de la sesión, los congresistas tienen previsto desahogar en un lapso de seis horas, las decenas de reservas restantes, a presentar por más de 110 oradores.

Información relacionada: Monreal: zafarrancho en Cámara de Diputados no debe alterar a nadie

Los líderes parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN), Ignacio Mier y Jorge Romero, indicaron que el debate seguirá y se respetará la libertad de expresión de cada fracción parlamentaria.

Señalaron que, en aras de cumplir con la aprobación del paquete fiscal del año entrante, en tiempo y forma, ya que este miércoles 20 de octubre se vence el plazo para aprobar los cambios a la Miscelánea, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos, determinaron permitir el desarrollo del debate.

“Que debemos de garantizar un debate que permita la libre expresión de las ideas y cada uno que defienda su visión que tiene con relación al modelo económico”, agregó el diputado Mier Velazco.

El diputado Mier Velazco calificó el pleito a golpes entre congresistas registrado la madrugada de este miércoles en la Tribuna, como un simple “zipizape” y como un suceso normal, desarrollado al calor del debate.

“Esta situación la han visto todos los años, cuando arrancan las Legislaturas es normal, pero que no debe pasar a mayores, fue ese zipizape (…) no, no hubo violencia al calor de la discusión”, apuntó el coordinador morenista en San Lázaro