Diputados perfilan reglas de parlamento abierto sobre reforma eléctrica

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio un primer paso en la convocatoria a un “futuro” parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal.

Los líderes parlamentarios avalaron en lo general, y quedaron de afinar en lo particular, lineamientos para la realización de ese ejercicio de discusión, indicó el presidente del organismo de gobierno, Rubén Moreira.

Información relacionada: Necesario, hacer observaciones a reforma eléctrica de AMLO: diputada Morena

El también coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, puntualizó que no hay una fecha definida para la organización del ejercicio señalado, por lo que el acuerdo establecido no representa el “banderazo de salida” a la aprobación de la reforma.

Insistió en sugerir que el ejercicio referido podría llevarse a cabo hasta el siguiente año. Al actual periodo ordinario de sesiones le quedan poco más de 15 días y no habrá tiempo para convocar a empresarios, especialistas, sociedad civil, académicos y las fracciones parlamentarias.

“Hoy se votaron lineamientos para un futuro parlamento abierto en materia de energía eléctrica. No se está dando banderazo (…) esto no quiere decir que se da un banderazo ni que empiece en este periodo ni nada más”, atajó.

Amplia difusión

Lo único que los coordinadores de las fracciones parlamentarias convinieron fue que la discusión tenga máxima difusión, y se convoque a los verdaderos actores del sector del sector energético, incluyendo dueños, empresarios y permisionarios de electricidad.

Aunado al parlamento abierto, dijo, se buscará que esos inversionistas sostengan por separado, reuniones con la Junta de Coordinación Política, para plantear dudas específicas en un ambiente neutral, donde las pasiones políticas no se impongan al diálogo.

Foros organizados por Morena, sin sentido

Consultado respecto a los foros que legisladores del bloque mayoritario ya comenzaron a organizar, como el que se llevó a cabo este mismo lunes 29 de noviembre, el diputado Moreira Valdez dijo que son respetables pero “no tienen ningún sentido”.

Esos encuentros no son plurales, no convocan a todas las personas involucradas ni interesadas en el tema, no tienen la participación de autoridades del rubro energético y tampoco de todas las fuerzas políticas, recalcó.

De modo que se trata de reuniones aisladas llevadas a cabo por determinados congresistas, pero no forman parte de la ruta formal del diálogo, misma cuyo trazo apenas inicia, remarcó.